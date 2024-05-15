У друга Путіна стріляв поет: все, що відомо про напад на прем'єра Словаччини Фіцо (відео замаху)

Нині нападника затримано

Стала відома особа чоловіка, який сьогодні, 15 травня, здійснив кілька пострілів у Роберта Фіцо, прем’єр-міністра Словаччини. Ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула.

Про це повідомляє aktuality.sk. Зазначається, що Цинтула був прибічником опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".

"Підозрюваний житель міста Левіце був творчо активним. Видав кілька поетичних збірок. У 2016 році Юрай Цинтула працював у приватній охоронній службі", — йдеться у виданні.

Зазначається, що журналісти зв’язалися з сином підозрюваного у замаху на вбивство словацького прем’єра. Чоловік заявив, що нічого про наміри батька не знав.

"Я нічого не знаю, не знаю, чи мав батько якийсь намір, що він планував, чому це сталося", — сказав син підозрюваного.

На запитання про те, чи ненавидів його батько Роберта Фіцо, чоловік зазначив:

"Я вам так скажу – він за нього не голосував. Це все, що я можу про це сказати".

Що відомо про нападника

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Юрай Цинтула уродженець міста Левіце, що у Словаччині. Йому 71 рік.

У 2005 році був одним з засновників словацького літературного клубу "DÚHA". Був його очільником з 2008 і до 2016.

Написав три поетичні збірки – Sen rebela ("Мрія повстанця"), Diptych ("Диптих"), Osy ("Оси") – сатира, у 2010 році видав роман "Повідомлення жертви", у 2015 році видав книгу про циган – Efata. З 2015 року є членом Асоціації словацьких письменників.

Збірка віршів Цинтули

Юрай Цинтула

Юрай Цинтула у літературному клубі

Чоловік був прихильником опозиційному партії "Прогресивна Словаччина" та загалом лібералом. При цьому, як пишуть деякі видання, чоловік відкрито висловлював свою ненависть до лівих політиків у соцмережах, а минулоріч особисто проти Фіцо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський прокоментував замах на Роберта Фіцо. За його словами, це жахливо.