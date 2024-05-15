"У Києві немає війни, умови ставитиме РФ, треба віддати території": топ фраз Фіцо про Україну

Опубліковано складання головних фраз, які прем’єр-міністр говорив про Україну

На тлі страшної події навколо прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, в якого вистрілив невідомий після засідання Кабміну "Телеграф", пропонує згадати, якими фразами він відзначився на своїй посаді, говорячи про Україну. Він багато разів говорив про війну і далеко не завжди на користь нашої країни.

У багатьох публічних виступах Фіцо коментував війну Росії проти України, а також питання щодо вступу країни до НАТО, надання військової допомоги тощо. В одному зі скандальних висловлювань, наприклад, він далі заявив, що нібито "у Києві немає війни".

"Ви серйозно думаєте, що у Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, що ви несерйозні. Поїдьте туди й побачите, що у місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя", — відповідав Фіцо на запитання журналіста напередодні його зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем.

Крім того, Фіцо одного разу натякнув, що Україні доведеться віддати частину своїх територій Росії, щоб війна швидше закінчилася.

"Має бути якийсь компроміс. Чого вони (українці — ред.) очікують, що росіяни підуть із Криму, Донбасу та Луганська? Це нереально", — сказав він.

При цьому прем’єр-міністр заявляв, що не вірить "у воєнне рішення". На його думку, умови в результаті так чи інакше нібито диктуватиме Росія.

"Ми повинні визнати, що Україна не має достатньо сил, щоб переламати ситуацію військовим шляхом і не здатна на жодний контрнаступ. Ми можемо відправити всю зброю світу, всі гроші, але ніколи не переможемо Росію на полі бою. Приходить 2024 рік, і ви побачите, Що умови врегулювання цього конфлікту почне диктувати Росія", — вважає прем’єр Словаччини.

До другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну Роберт Фіцо знову зганьбився своїм висловом. Він сказав, що вторгнення Росії розпочалося ще у 2014 році через "розгул українських неонацистів".

"Нас переконували, що конфлікт в Україні має лише військове рішення. Мені здається доречним сказати з нагоди другої річниці війни в Україні про інше: Захід не може визнати, що стратегія продовження конфлікту в Україні не спрацювала", — зазначив він.

До речі, восени 2023 року новий уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну про те, щоб відправити Україні військову допомогу на суму 40,3 млн євро.

Також варто згадати, що прем’єр стверджував, що санкції проти Росії "негативно відбиваються на жителях Словаччини", а Росія "була, є і буде".

Водночас Фіцо обіцяв перешкоджати процесу вступу України до НАТО.

"Ми говоримо, що не ратифікуватимемо документи про прийняття України до Альянсу в парламенті. Інтереси Словаччини будуть поставлені під загрозу, якщо Україна стане членом НАТО", — заявляв прем’єр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 травня після виїзного засідання уряду у місті Гандлов 71-річний уродженець словацького міста Левіце вистрілив у Роберта Фіцо після того, як той вийшов до громадськості. Прем’єра госпіталізували — гелікоптером його доправляють у Банськ-Бистриці. У ЗМІ повідомляють, що стан Фіцо дуже тяжкий. Зараз його життя в небезпеці й все "вирішиться найближчим часом".