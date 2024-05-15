Замах на путінського друга Фіцо: Зеленський відреагував та сказав, що слід зробити

Стан Фіцо оцінюють як важкий

Володимир Зеленський прокоментував замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який стався сьогодні, 15 травня. Президент України категорично засудив напад на очільника уряду Словаччини та зазначив, що це жахливо.

Відповідний допис Зеленський зробив у своєму обліковому записі, в мережі X (Twitter). Президент висловив сподівання, що Фіцо швидко одужає.

"Рішуче засуджуємо цей акт насильства проти очільника уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід зробити все можливе, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, у жодній формі та в жодній сфері", — написав президент.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 15 травня, стало відомо про те, що прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо було поранено після засідання Кабміну. В нього стріляв чоловік, якого потім було затримано.

Нині Фіцо знаходиться у лікарні, його стан оцінюють, як важкий. Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, словацький прем’єр міг отримати три поранення: у груди, живіт та кінцівки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як словацький прем'єр оскандалився заявою до річниці вторгнення РФ в Україну. Він заявив, що в усьому "винні неонацисти".