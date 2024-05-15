"Не стріляйте ерцгерцогів на Балканах": у мережі відреагували після замаху на словацького друга Путіна Фіцо

Що в мережі говорять про замах на Роберта Фіцо

Після замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберто Фіцо у мережі з’явилася хвиля мемів та застережень. Згадали й давні справи, які стосувалися як українських, так і іноземних політиків.

"Телеграф" зібрав реакцію мережі на спробу застрелити іноземного політика. Нагадаємо, що Роберт Фіцо завжди вирізнявся проросійською позицією, був проти вступу України до НАТО і не вважав Володимира Путіна агресором.

Так, у мережі згадали, як колишній президент України Петро Порошенко стріляв снайперської гвинтівки та пожартували, що "у Фіцо влучив снайпер з українського боку кордону". А російські заяви про "український слід" висміяли картинкою із мультика, в якому козаки стріляли сіллю.

Також згадали і "яєчний замах" на українського президента Віктора Януковича. У вересні 2004 року в Івано-Франківську студент першого курсу кинув яйце тоді ще у прем’єр-міністра Януковича. Політик нібито тимчасово знепритомнів, а охорона виводила його під руки приблизно так само, як сьогодні охорона тягла Фіцо. Пізніше представники Януковича заявили про ймовірну "черепно-мозкову травму", пов’язану з влучанням "важкого тупого предмета".

На тлі того, що поранений Роберт Фіцо не вирізнявся проукраїнською позицією, у мережі згадали ще одного друга Путіна. Йдеться про Віктора Орбана, який систематично виступає проти допомоги Україні. Пригадали також і вбивство спадкоємця престолу Австро-Угорщини ерцгерцога Франца Фердинанда в Сараєві, яке стало пусковим гачком Першої світової. Замах на Фіцо порівнюють саме з ним.

"Замах на Фіцо — це справжній постріл у Сараєво. Далі може бути все, що завгодно, аж до ядерної ескалації", — пишуть у мережі.

Не обійшлося і без жартів про вчорашній концерт держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Нагадаємо, що вдень 15 травня після виїзного засідання парламенту Роберто Фіцо вистрілили кілька разів на вулиці. Його у тяжкому стані та з пораненнями кінцівок та живота доставили до лікарні на гелікоптері. За попередніми даними, у прем’єр-міністра Словаччини стріляв 71-річний письменник Юрай Цінтула. Він відкрито висловлювався у мережі проти політика.

Також "Телеграф" розповідав про те, якими антиукраїнськими висловлюваннями відзначився Роберт Фіцо. Він багато разів говорив про війну і далеко не завжди на користь України.