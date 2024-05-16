Все-таки из-за Украины? Новые подробности о покушении на Фицо и мотивах стрелка

Стрелку грозит пожизненное заключение

Писатель, который выстрелил в словацкого премьер-министра Роберта Фицо, не был членом какой-либо радикальной группы. Его главным мотивом покушения предположительно было несогласие с деятельностью власти.

Об этом сказал глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток. По его словам, 71-летний Юрай Цинтула был "активно вовлечен в политические события". Он также принимал участие в антиправительственных акциях протеста, пишет Dennik N.

Матуш Шутай подчеркнул, что мотивом для покушения предположительно было несогласие стрелявшего с деятельностью правительства Фицо — сокращением военной помощи Украине, вмешательством властей в деятельность медиакомпании RTVS, упразднением офиса спецпрокурора или увольнением главы судебного совета страны.

Отмечается, что по состоянию на 16 мая состояние Роберта Фицо остается тяжелым.

"Мы пока не можем сказать, что побеждаем, потому что масштаб ранений, вызванных четырьмя пулями, очень велик", — сообщил журналистам министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Тем временем Цинтуле было предъявлено покушение на убийство и теперь ему грозит пожизненное заключение. Он признался, что планировал атаку в течение нескольких дней, но он хотел только ранить Фицо, а не убить. Сейчас он содержится под стражей в городе Нитра. Об этом пишет Spectator.

Выяснилось также, что он был членом организации, которая участвовала в протестах против политики Фицо и его правительства 24 апреля этого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток сделал предположение, что покушение на Фицо могло быть совершено из политических мотивов.