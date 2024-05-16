Підозрюваний у замаху на Фіцо може бути пов'язаний із проросійськими організаціями: що пишуть розслідувачі

Slovenskí Branci – це незареєстроване парамілітарне угруповання, яке діяло у Словаччині з 2012 року

71-річний словацький письменник Юрай Цинтула, який 15 травня стріляв у проросійського прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, насправді може не мати жодного стосунку до лібералів, як писали словацькі ЗМІ. Навпаки, Цинтула міг мати зв'язки з проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Про це пише угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї. Він знайшов кілька публікацій на сторінці воєнізованого угруповання, та виклав їх у соціальні мережі; на обох присутня особа, дуже схожа на Цинтулу.

"Ого. Схоже, нападник на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, письменник Юрай Цинтула, був пов’язаний із проросійським воєнізованим угрупованням Slovenskí Branci (SB). Їх лідера навіть готували колишні російські спецназівці", – написав він.

Про групу Slovenskí Branci відомо, що це незареєстроване парамілітарне угруповання, яке діяло у Словаччині з 2012 року. У жовтні 2022 року угруповання раптово оголосило, що припиняє свою діяльність; причини не оголошувалися. Цікаво, що Slovenskí Branci мали зв'язки з російською байкерською групою "Ночные волки", яку очолює великий друг російського диктатора Володимира Путіна, Олександр "Хірург" Залдостанов. А членів парамілітарної групи тренували колишні російські спецпризначенці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який стався сьогодні, 15 травня. Президент України категорично засудив напад на очільника уряду Словаччини та зазначив, що це жахливо.

Зараз стан Фіцо залишається складним. Через це його ввели у штучну кому після того, як кілька годин оперували. Фіцо зазнав кількох дуже важких пульових поранень.