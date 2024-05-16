Операцію пережив: що нового відомо про стан словацького прем'єра Фіцо після замаху

Стрілянину вів з дуже близької відстані літній чоловік

Віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба сказав, що він вірить, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо "виживе". І йому більше нічого не загрожує.

Про це повідомляє BBC. Тараба також розкритикував опозиційні партії, звинувативши їх у використанні "неправдивих наративів" і малюванні Фіцо як "майже монстра", коментарі, які, за його словами, не належать демократії.

"Я був дуже шокований… на щастя, наскільки я знаю, операція пройшла добре — і я думаю, що врешті-решт він виживе… на даний момент йому нічого не загрожує", — сказав він.

Він додав, що стрілянину вів "з дуже близької відстані" літній чоловік.

"Він отримав важке поранення — одна куля пройшла в живіт, а друга в суглоб — відразу його доставили в лікарню, а потім на операцію", — сказав Тараба.

Раніше на прес-конференції Роберт Калінак з Міністерства оборони заявив, що прем'єр-міністр перебував в операції більше трьох годин і "бореться за його життя".

Що передувало

У середу, 15 травня, на прем'єр-міністра Словаччини Роберто Фіцо вчинили замах. 71-річний уродженець словацького міста Левице вистрілив у той момент, коли Фіцо підійшов до натовпу після засідання уряду. Прем'єра було доставлено до лікарні у тяжкому стані. Через це після операції його ввели у штучну кому.

Стала відома особа чоловіка, який здійснив кілька пострілів у Роберта Фіцо. Ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула. Він був прибічником опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".

Юрай Цинтула, який 15 травня стріляв у проросійського прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, насправді може не мати жодного стосунку до лібералів, як писали словацькі ЗМІ. Навпаки, Цинтула міг мати зв'язки з проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський прокоментував замах на Роберта Фіцо.