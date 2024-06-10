Росія воює проти всього Заходу, — голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони

На Заході повинні засвоїти урок та захищатись разом

Слід визнати, що Росія веде війну не тільки лише України, а й проти європейських цінностей і свободи. Про це Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони, лідерка списку Ліберально-демократичного альянсу на виборах до Європейського парламенту заявила в інтерв'ю агентству новин Guildhall, передає Укрінформ.

"Ми маємо усвідомити те, про що ви щойно сказали (що Росія веде війну проти всієї Європи — ред.), що це війна не тільки проти України, це війна проти наших цінностей, нашої свободи і наших ідей про спільне життя. І ми маємо пояснити людям, що це не просто короткий момент історії і за деякий час усі будуть щасливі, а війна в Україні залишиться в минулому", — заявила європарламентар.

"Це той момент, коли ми маємо засвоїти урок — у нас немає часу на довгі дискусії про те, як захищати наш Європейський союз. І в нас є тільки один спосіб — захищатися усім разом. Це не питання двосторонніх відносин або спільного проживання, це питання спільної роботи. Нам потрібен Європейський союз для спільної оборони і безпеки. Ми повинні це зробити і я налаштована дуже оптимістично, але не наївно. Ми повинні продовжувати пояснювати, говорити про це, тому що в нас немає багато часу. Тому нам потрібно дуже швидко рухатися в цьому напрямку і після виборів (до Європарламенту — ред.) ми повинні почати негайно", — зазначила Штрак-Ціммерман.

Вона додала, що Росія дійсно зацікавлена в тому, щоб Європейський союз не діяв як одна команда. Європарламентарій визнала, що є країни, як, наприклад, Угорщина, які "беззаперечно близькі до Путіна і недостатньо близькі до Європи" і це велика проблема.

Росія спробує зруйнувати ЄС, посіявши в умах людей сумніви і деструктивні ідеї, вважає голова комітету з оборони.

Вона також наголосила на необхідності відвертої, але дружньої розмови з країнами, щоб зрозуміти, чи раді вони бути частиною Європейського союзу, і дізнатися, до чого вони прагнуть.

Раніше аналогічними думками поділився міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який заявив, що президент Росії Володимир Путін веде гібридну війну і намагається вплинути на європейські вибори, прагнучи розділити Захід.

"Але ми всі єдині у захисті України", — сказав міністр закордонних справ.