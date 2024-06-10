Россия воюет против всего Запада, — глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны

На Западе должны извлечь урок и защищаться вместе

Следует признать, что Россия ведет войну не только против Украины, но против европейских ценностей и свободы. Об этом Мари-Агнес Штрак-Циммерман, глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны, лидер списка Либерально-демократического альянса на выборах в Европейский парламент заявила в интервью новостному агентству Guildhall, передает Укринформ.

"Мы должны осознать то, о чем вы только что сказали (что Россия ведет войну против всей Европы — ред), что это война не только против Украины, это война против наших ценностей, нашей свободы и наших идей о совместной жизни. И мы должны объяснить людям, что это не просто короткий момент истории и через некоторое время все будут счастливы, а война в Украине останется в прошлом", — заявила европарламентарий.

"Это действительно момент, когда мы должны усвоить урок — у нас нет времени на долгие дискуссии о том, как защищать наш Европейский союз. И у нас есть только один способ — защищаться всем вместе. Это не вопрос двусторонних отношений или совместного проживания, это вопрос совместной работы. Нам нужен Европейский союз для общей обороны и безопасности. Мы должны это сделать и я настроена очень оптимистично, но не наивно. Мы должны продолжать объяснять, говорить об этом, потому что у нас нет много времени. Поэтому нам нужно очень быстро двигаться в этом направлении и после выборов (в Европарламент — ред.) мы должны начать немедленно", — отметила Штрак-Циммерман.

Она добавила, что Россия действительно заинтересована в том, чтобы Европейский союз не действовал как одна команда. Европарламентарий признала, что есть страны, как например Венгрия, которые "определенно близки к Путину и недостаточно близки к Европе" и это большая проблема.

Россия попытается разрушить ЕС, посеяв в умах людей сомнения и деструктивные идеи, считает глава комитета по обороне.

Она также подчеркнула необходимость откровенного, но дружеского разговора со странами, чтобы понять, рады ли они быть частью Европейского союза, и узнать, к чему они стремятся.

Ранее аналогичными мыслями поделился министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, который заявил, что президент России Владимир Путин ведет гибридную войну и пытается повлиять на европейские выборы, стремясь разделить Запад.

"Но мы все едины в защите Украины", — сказал министр иностранных дел.