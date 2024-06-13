Страны G7 не смогли принять санкции против РФ: одна страна затягивает процесс, и это не Венгрия

Союзники Украины в недоумении от поведения властей Германии

Германия блокирует процесс введения новых санкций Европы против России. Их должны были принять еще в начале саммита G7 в четверг, 13 июня, но немецкая сторона не смогла достичь договоренностей касательно ограничений.

Об этом сообщает немецкое издание T-online со ссылкой на DPA. По информации СМИ, Германия высказывает слишком много обеспокоенности и выдвигает все новые и новые просьбы, а это мешает завершить планы по санкциям.

Один из чиновников ЕС отметил, что в последнее время Германия стала "новой Венгрией" и так же затягивает новые санкции, как будапештское правительство премьер-министра Виктора Орбана. Новый пакет санкций ЕС направлен на то, чтобы пресечь возможности России обходить действующие ограничения. Однако в Германии опасаются, что за нарушения могут быть привлечены и немецкие компании, в том числе. Поэтому власти страны предлагают либо отменить эту меру, либо ограничить ее определенным перечнем товаров.

Еще Германия выступает за то, чтобы ослабить меры касательно ограничения использования Системы передачи финансовых сообщений (СПФП) — российского аналога SWIFT. Вдобавок к этому санкции предполагают, что будет ограничена торговля российским сжиженным природным газом (СПГ). Под запрет попадет использование таких портов, как Зебрюгге в Бельгии, для отправки российского СПГ в третьи страны. Это должно привести к тому, что Россия будет продавать меньше сжиженного природного газа из-за нехватки транспортных мощностей и вкладывать меньше денег в свою агрессивную войну.

Отмечается, что случай с российскими санкциями не первый, когда поведение федерального правительства Германии встретило непонимание со стороны партнеров.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ЕС планирует ввести санкции против крупнейшего оператора танкеров в России – компании "Совкомфлот". Ранее это уже сделали США.