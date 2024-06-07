Санкції проти РФ не спрацювали, як очікувалося: названо головну причину

РФ мала можливість адаптуватись і знайти обхідні шляхи

Санкції Європейського Союзу (ЄС), накладені на Росію, виявилися не настільки дієві, як очікувалось. Це позвязано з тим, що період їх введення був дуже розтягнутий в часі.

РФ мала можливість адаптуватись і знайти обхідні шляхи, наприклад, імпорту тієї ж нафти. Про це розповіла менеджерка з кампанії Razom we stand Євгенія Засядько в інтервью "Телеграфу" "Європа вперто платить Росії мільярди, вигоду бачать у трьох країнах, — експертка про те, як зробити боляче Москві".

Посилаючись на звіт Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), Євгенія Засядько розповіла, що з моменту початку заборони ЄС/Великої сімки 5 лютого 2023 року і до кінця лютого 2024 року Туреччина імпортувала російських нафтопродуктів на суму 17,6 млрд євро. Це на 105% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Їм ця нафта фактично непотрібна, вони її перепродають. Швидше за все — в ЄС", — додала вона.

Вже після лютого 2023-го ЄС імпортував 5,16 млн тонн нафтопродуктів на суму 3,1 млрд євро з трьох турецьких портів без нафтопереробних центрів — Джейхан, Мармара Ереглісі та Мерсін.

За словами менеджеркии з кампанії Razom we stand, для нафти також існує інший шлях – це перевалка серед моря. Вона розповіла, що цей спосіб використовували Іран, Венесуела. А тепер його взяли до уваги і в РФ.

Reuters писали, що за оцінками Lloyd's List Intelligence, тіньовий флот становить 14,5% від загального світового танкерного флоту, це 650 танкерів. За деякими галузевими оцінками – понад 800.

Слід зауважити, що якість цих танкерів дуже низька. З ними часто відбуваються аварії. Бувають випадки, коли нафта виливається в океан. Це близько 20% глобального перевезення нафти. Такі перевезення ніяк не моніториться, не підлягає санкціям тощо.

На питання журналіста про те, чи Європі це вигідно, Євгенія Засядько пояснила, що цей спосіб набагато дешевший.

"Тому і на початку повномасштабної війни так важко було змінити їхню думку щодо викопного палива з Росії. Росія продавала їм енергоносії дешевше, вона ближча за Америку, вже є розбудована інфраструктура тощо. З Америки теж імпортують, зараз вона є першою за обсягами, але Росія серед ТОП-3.", — пояснила вона.

Щоправда, за словами Засядько, є приклад Чехії. Ця країна повністю відмовилась від російського газу. Вони прийняли той факт, що для них вартість газу здорожчає, але відмовились від російського імпорту, щоб не інвестувати в війну в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія продовжує постачання нафти Північній Кореї, яке розпочалося в березні поточного року, в обхід санкцій ООН.