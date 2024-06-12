На саміті G7 побуцкають Росію: у Білому домі пообіцяли нові санкції проти Москви

Під удар підпадуть усі, хто допомагає російським окупантам вести війну в Україні

США планують оголосити про нові санкції та заходи експортного контролю, які будуть спрямовані проти російського терористичного режиму. Це станеться під час саміту лідерів країн G7 в Італії наприкінці цього тижня.

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на заяву, яку зробив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 11 червня. За його словами, санкції та експортний контроль будуть націлені на організації та мережі, які допомагають Росії вести війну проти України.

"Ми продовжимо покладати витрати на російську військову машину", – пообіцяв він.

Саміт G7 буде проходити в Апулії на півдні Італії з 13 до 15 червня. Серед іншого, на саміті пройде зустріч двох президентів – Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Український президент, доречі, візьме участь у саміті, принаймні у тій частині, де буде обговорюватися війна в Україні.

Окрім того, країни "Великої сімки" планують висунути останнє попередження невеликим китайським банкам, які співпрацюють з російським терористичним режимом. Якщо банки не прислухаються, почнеться ухвалення санкцій проти них.