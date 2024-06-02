США можуть взятися за Китай через підтримку Росії Пекіном: ЗМІ навели подробиці

Санкції будуть загрожувати китайським установам, які систематично торгують з РФ

США та інші західні країни можуть впровадити санкції проти низки китайських компаній та фінансових установ через підтримку ними російського терористичного режиму. В першу чергу санкції торкнуться китайських компаній, які систематично беруть участь у постачаннях до РФ важливих товарів.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву заступника державного секретаря США Курта Кемпбелла для преси. Кемпбелл у відповідь на питання, чи можуть бути мішенями для санкцій китайські компанії та банки, зазначив, що це не виключається.

"Я думаю, що ми в першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично беруть участь у підтримці Росії. Ми також уважно придивляємося до фінансових установ", – сказав він.

Кемпбелл зазначив, що участь у санкційному тиску візьмуть не тільки США, але й інші країни. Існує велика потреба надати Китаю колективний сигнал невдоволення та занепокоєння з боку Заходу.

"Будуть зроблені кроки, не лише Сполученими Штатами, але й іншими країнами, які сигналізуватимуть про наше глибоке невдоволення тим, що Китай намагається зробити у своїх відносинах з Росією на полі бою в Україні", — зауважив він.

Нагадаємо, що раніше керівник Китаю Сі Цзіньпін заявив Володимиру Путіну в Пекіні, що зв’язки між двома країнами залишаються міцними та мають продовжуватися "покоління".

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо підтримки Китаю. Глава держави заявив, що Пекін має бути на боці нашої країни, а не балансувати між Росією та Заходом. І додав, що всі можливі заходи для залучення Китаю до участі в саміті світу в Швейцарії Україна вжила.