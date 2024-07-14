Польща буде збивати ракети над Україною? У НАТО поставили крапку стосовно цього питання

Союзники мають намір продовжити підтримку Києва

Поки Польща розглядає ідею збивати російські ракети над Україною, у НАТО вже визначились. Очільник Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг поставив крапку у цьому питанні.

Польща не буде збивати ракети над Україною, щоб НАТО не стало "частиною конфлікту". Про це Столтенберг розповів в інтерв’ю у рамках телемарафону "Єдині новини".

"Політика НАТО незмінна ― ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", ― сказав Столтенберг.

При цьому НАТО продовжить підтримувати Київ. Зокрема це стосується підсилення протиповітряної оборони (ППО) та передачі літаків F-16.

"НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є", ― сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Зеленський вже неодноразово говорив союзникам про необхідність створення безпольотної зони над заходом України. Це дозволило б захистити цивільне населення, енергетику та промисловість.

Київ та Варшава обговорювали можливість збиття російських ракет польською ППО. У Польщі погодились розглянути цю ідею, але про рішення досі не повідомили.

"Телеграф" раніше писав, за яких умов Польща буде збивати російські ракети над Україною. Можливість такого сценарію прокоментували військові експерти.