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Польща буде збивати ракети над Україною? У НАТО поставили крапку стосовно цього питання

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Єнс Столтенберг Новина оновлена 14 липня 2024, 19:57
Єнс Столтенберг. Фото Фото Getty Images

Союзники мають намір продовжити підтримку Києва

Поки Польща розглядає ідею збивати російські ракети над Україною, у НАТО вже визначились. Очільник Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг поставив крапку у цьому питанні.

Польща не буде збивати ракети над Україною, щоб НАТО не стало "частиною конфлікту". Про це Столтенберг розповів в інтерв’ю у рамках телемарафону "Єдині новини".

"Політика НАТО незмінна ― ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", ― сказав Столтенберг.

При цьому НАТО продовжить підтримувати Київ. Зокрема це стосується підсилення протиповітряної оборони (ППО) та передачі літаків F-16.

"НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є", ― сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Зеленський вже неодноразово говорив союзникам про необхідність створення безпольотної зони над заходом України. Це дозволило б захистити цивільне населення, енергетику та промисловість.

Київ та Варшава обговорювали можливість збиття російських ракет польською ППО. У Польщі погодились розглянути цю ідею, але про рішення досі не повідомили.

"Телеграф" раніше писав, за яких умов Польща буде збивати російські ракети над Україною. Можливість такого сценарію прокоментували військові експерти.

Теги:
#Україна #Польща #НАТО #Ракети #Єнс Столтенберг