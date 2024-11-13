У Європі різко зріс антисемітизм, - представниця Єврокомісії на Київському єврейському форумі
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Єврокомісія активно з цим бореться
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до травм і смертей українського народу, а також вплинуло на українську єврейську громаду, яка є четвертою за чисельністю єврейською громадою в Європі. При цьому війна Росії проти України, як і атаки ХАМАСу на Ізраїль, глибоко переплетені з глобальним зростанням антисемітизму в Європі, з яким треба боротися та активно долучатись до розвитку єврейського життя.
На цьому наголосила під час виступу на п’ятому Київському єврейському форумі (Kyiv Jewish Forum) координаторка Єврокомісії по боротьбі з антисемітизмом Катаріна фон Шнурбайн.
Цьогорічний форум, організаторами якого є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post, присвячений питанням протистояння, яке утворюють Росія, Іран та Північна Корея, та питанням усунення загрози зростання антисемітизму в усьому світі.
Катаріна фон Шнурбайн повідомила, що за останній рік у Європі спостерігається значне зростання кількості інцидентів на ґрунті ненависті та насильства, спрямованих проти євреїв. Це підпали єврейських приміщень, пам’ятників, синагог, фізичні напади на євреїв, їхні будинки, ресторани і магазини.
"Майже всі євреї в ЄС стикаються з антисемітизмом онлайн чи офлайн, а вісім з десяти уникають носити чи демонструвати на людях предмети, за якими їх можна було б впізнати як євреїв", – наголосила Шнурбайн.
Аби уникнути подібних ситуацій, Єврокомісія вперше за довгу і болісну історію антисемітизму на європейському континенті не лише бореться з антисемітизмом, але й активно долучається до розвитку єврейського життя, повідомила представниця ЄК.
Єврокомісія об'єднала зусилля з міжнародними партнерами і підписала в липні 2024 року "Глобальні керівні принципи з протидії антисемітизму" (Global Guidelines for Countering Antisemitism), які залучили 42 країни та міжнародні організації.
"Ці та багато інших заходів спрямовані на сприяння єврейському життю в Європі, що лежить в основі нашої стратегії. Наша кінцева мета — забезпечити, щоб євреї могли жити без побоювань за своє життя і розвиватись", – підсумувала Шнурбайн.
Додамо, що цьогорічний Київський єврейський форум проходить онлайн з основним майданчиком у Вашингтоні. Медіапартнерами KJF-2024 є: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.
Нагадаємо, форум відкрив президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. У вступному слові Ложкін наголосив, що українці та ізраїльтяни покладають великі надії на повернення в США адміністрації, яка раніше демонструвала свою рішучість допомагати як Україні, так і Ізраїлю.