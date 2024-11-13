У Європі різко зріс антисемітизм, - представниця Єврокомісії на Київському єврейському форумі

Єврокомісія активно з цим бореться

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до травм і смертей українського народу, а також вплинуло на українську єврейську громаду, яка є четвертою за чисельністю єврейською громадою в Європі. При цьому війна Росії проти України, як і атаки ХАМАСу на Ізраїль, глибоко переплетені з глобальним зростанням антисемітизму в Європі, з яким треба боротися та активно долучатись до розвитку єврейського життя.

На цьому наголосила під час виступу на п’ятому Київському єврейському форумі (Kyiv Jewish Forum) координаторка Єврокомісії по боротьбі з антисемітизмом Катаріна фон Шнурбайн.

Цьогорічний форум, організаторами якого є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post, присвячений питанням протистояння, яке утворюють Росія, Іран та Північна Корея, та питанням усунення загрози зростання антисемітизму в усьому світі.

Катаріна фон Шнурбайн повідомила, що за останній рік у Європі спостерігається значне зростання кількості інцидентів на ґрунті ненависті та насильства, спрямованих проти євреїв. Це підпали єврейських приміщень, пам’ятників, синагог, фізичні напади на євреїв, їхні будинки, ресторани і магазини.

"Майже всі євреї в ЄС стикаються з антисемітизмом онлайн чи офлайн, а вісім з десяти уникають носити чи демонструвати на людях предмети, за якими їх можна було б впізнати як євреїв", – наголосила Шнурбайн.

Аби уникнути подібних ситуацій, Єврокомісія вперше за довгу і болісну історію антисемітизму на європейському континенті не лише бореться з антисемітизмом, але й активно долучається до розвитку єврейського життя, повідомила представниця ЄК.

Єврокомісія об'єднала зусилля з міжнародними партнерами і підписала в липні 2024 року "Глобальні керівні принципи з протидії антисемітизму" (Global Guidelines for Countering Antisemitism), які залучили 42 країни та міжнародні організації.

"Ці та багато інших заходів спрямовані на сприяння єврейському життю в Європі, що лежить в основі нашої стратегії. Наша кінцева мета — забезпечити, щоб євреї могли жити без побоювань за своє життя і розвиватись", – підсумувала Шнурбайн.

Додамо, що цьогорічний Київський єврейський форум проходить онлайн з основним майданчиком у Вашингтоні. Медіапартнерами KJF-2024 є: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Нагадаємо, форум відкрив президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. У вступному слові Ложкін наголосив, що українці та ізраїльтяни покладають великі надії на повернення в США адміністрації, яка раніше демонструвала свою рішучість допомагати як Україні, так і Ізраїлю.