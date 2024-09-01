Вимагають угоду з ХАМАС: в Ізраїлі почалися масові мітинги проти уряду Нетаньяху

Троє з шести загиблих заручників мали бути звільнені у рамках обміну на першому етапі переговорів щодо припинення вогню

Після того, як ізраїльські військові знайшли в Газі мертвими шістьох заручників з Ізраїля, викрадених 7 жовтня 2023 року, ввечері 1 вересня десятки тисяч ізраїльтян вийшли на мітинги на вулиці Тель-Авіва. Вони вимагають від уряду Беньяміна Нетаньяху укласти угоду про припинення вогню з проіранським радикальним угрупованням ХАМАС в Секторі Газа.

Про це повідомляє Associated Press. Зазначається, що головна вимога протестуючих – нарешті повернути додому заручників.

"Ми дійсно вважаємо, що уряд приймає ці рішення заради власної безпеки, а не заради життя заручників, і ми повинні сказати їм "стоп"", – сказала одна з протестуючих журналістам.

Троє з шести загиблих заручників мали бути звільнені у рамках обміну на першому етапі переговорів щодо припинення вогню. Їхня смерть викликала розчарування та лють в протестувальників. За даними військових, усіх шістьох було розстріляно незадовго до того, як прибули ізраїльські підрозділи. Також оприлюднено імена загиблих:

Херш Голдберг-Полін:

Орі Данино, 25 років;

Еден Єрушалмі, 24 роки;

Альмог Сарусі, 27 років;

Олександр Лобанов, 33 роки;

та Кармель Гат, 40 років.

Військові також визнали, що неподалік від міста, де знайшли тіла, тривав бій з бойовиками ХАМАС, але в тунелі, звідки витягли загиблих, бойових дій не велося. Немає сумнівів у тому, що саме ХАМАС розстріляв заручників, щоб не допустити їхнього звільнення ізраїльтянами.

Як повідомляв "Телеграф", прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжуватиме бойові дії в Секторі Газа до того моменту, поки радикальний рух ХАМАС не буде повністю знищено.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп 14 серпня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Одне з джерел повідомило, що дзвінок Трампа був спрямований на те, щоб спонукати Нетаньяху укласти угоду.