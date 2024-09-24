"Наслідки будуть незворотні": в Ірані захвилювались після ударів Ізраїлю по Хезболлі
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Також він пригрозив помститись за вбивство лідера ХАМАС
Ситуація на Близькому Сході загострюється з кожним днем. Ізраїль розпочав військову операцію проти Лівану, розпочавши новий етап конфлікту в регіоні. Напруженість зростає. На тлі цих подій президент Ірану Масуд Пезешкіан зробив гучну заяву, попереджаючи про можливі "незворотні наслідки" втягнення його країни у конфлікт.
Пезешкіан, який прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН, звинуватив Ізраїль у намаганні спровокувати повномасштабну війну на Близькому Сході. За його словами, Тель-Авів прагне втягнути Іран у конфлікт між Ізраїлем та підтримуваною Тегераном "Хезболлою" в Лівані, який триває вже майже рік, передає Reuters.
Головне з заяв Масуда Пезешкіана
"Ми не прагнемо бути причиною нестабільності на Близькому Сході. Наслідки такого розвитку подій будуть незворотними", — наголосив іранський лідер. Він підкреслив бажання Ірану жити в мирі та уникнути війни, звинувачуючи Ізраїль у намаганні створити "тотальний конфлікт".
Варто зазначити, що Пезешкіан, який обіймає посаду президента з липня цього року, позиціонує себе як поміркований політик. Він прийшов до влади з обіцянками проводити прагматичну зовнішню політику. Однак у своїй заяві він звинуватив міжнародну спільноту в мовчазній згоді з тим, що він назвав "геноцидом Ізраїлю" в секторі Газа.
Заклик іранського президента до вирішення конфлікту шляхом діалогу пролунав на тлі інтенсивних повітряних ударів Ізраїлю по позиціях "Хезболли". Ці атаки призвели до найбільшої кількості жертв у Лівані за останній рік протистояння між ізраїльськими силами та підтримуваним Іраном угрупованням.
На запитання про можливість прямого втручання Ірану в конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою", Пезешкіан відповів ухильно: "Ми будемо захищати будь-яку групу, яка захищає свої права і себе". Він утримався від подальших уточнень, залишаючи простір для інтерпретацій.
Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель, який також перебуває в Нью-Йорку, схарактеризував ситуацію як "майже повну війну". Він закликав світових лідерів докласти всіх зусиль для припинення конфлікту, наголосивши на терміновості цього питання.
Яка ситуація у зоні бойових дій зараз
Конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою" призвів до масового переміщення населення з прикордонних районів обох країн. Ізраїль заявляє про перевагу дипломатичного рішення, яке б відсунуло "Хезболлу" далі від кордону. Натомість ліванське угруповання наполягає на тому, що лише припинення війни в Газі може зупинити бойові дії.
Тим часом у понеділок, 23 вересня, Ізраїль завдав масованої атаки по Лівану. Представники Лівану кажуть, що через атаки вбито щонайменше 492 людини, тисячі втекли з півдня країни. Президент Ізраїлю порадив місцевим евакуюватись, адже війна ведеться не з ними, а з Хезболлою, яка використовує мирне населення як живий щит.
Важливо зазначити, що регіональна політика Ірану значною мірою визначається елітою Революційної гвардії, яка підпорядковується виключно верховному лідеру аятоллі Алі Хаменеї. Пезешкіан з моменту вступу на посаду неодноразово підтверджував антиізраїльську позицію Ірану та його підтримку рухів опору в регіоні.
Окремо президент Ірану торкнувся теми вбивства лідера палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханійє на території Ірану наприкінці липня. На запитання про можливу помсту за це вбивство Пезешкіан відповів: "Ми відповімо у відповідний час і в належному місці, у відповідний спосіб".
Пезешкіан також висловив розчарування щодо обіцяного припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. "Нам казали, що протягом тижня буде укладено угоду про припинення вогню, але цей тиждень так і не настав. Натомість Ізраїль продовжує розширювати свої атаки", — зазначив він.
Раніше "Телеграф" писав, що Ізраїль атакує "Хезболлу" у Лівані і отримує потужну відповідь. Все у вогні.