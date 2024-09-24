"Наслідки будуть незворотні": в Ірані захвилювались після ударів Ізраїлю по Хезболлі

Також він пригрозив помститись за вбивство лідера ХАМАС

Ситуація на Близькому Сході загострюється з кожним днем. Ізраїль розпочав військову операцію проти Лівану, розпочавши новий етап конфлікту в регіоні. Напруженість зростає. На тлі цих подій президент Ірану Масуд Пезешкіан зробив гучну заяву, попереджаючи про можливі "незворотні наслідки" втягнення його країни у конфлікт.

Пезешкіан, який прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН, звинуватив Ізраїль у намаганні спровокувати повномасштабну війну на Близькому Сході. За його словами, Тель-Авів прагне втягнути Іран у конфлікт між Ізраїлем та підтримуваною Тегераном "Хезболлою" в Лівані, який триває вже майже рік, передає Reuters.

Головне з заяв Масуда Пезешкіана

"Ми не прагнемо бути причиною нестабільності на Близькому Сході. Наслідки такого розвитку подій будуть незворотними", — наголосив іранський лідер. Він підкреслив бажання Ірану жити в мирі та уникнути війни, звинувачуючи Ізраїль у намаганні створити "тотальний конфлікт".

Варто зазначити, що Пезешкіан, який обіймає посаду президента з липня цього року, позиціонує себе як поміркований політик. Він прийшов до влади з обіцянками проводити прагматичну зовнішню політику. Однак у своїй заяві він звинуватив міжнародну спільноту в мовчазній згоді з тим, що він назвав "геноцидом Ізраїлю" в секторі Газа.

Заклик іранського президента до вирішення конфлікту шляхом діалогу пролунав на тлі інтенсивних повітряних ударів Ізраїлю по позиціях "Хезболли". Ці атаки призвели до найбільшої кількості жертв у Лівані за останній рік протистояння між ізраїльськими силами та підтримуваним Іраном угрупованням.

На запитання про можливість прямого втручання Ірану в конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою", Пезешкіан відповів ухильно: "Ми будемо захищати будь-яку групу, яка захищає свої права і себе". Він утримався від подальших уточнень, залишаючи простір для інтерпретацій.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель, який також перебуває в Нью-Йорку, схарактеризував ситуацію як "майже повну війну". Він закликав світових лідерів докласти всіх зусиль для припинення конфлікту, наголосивши на терміновості цього питання.

Яка ситуація у зоні бойових дій зараз

Конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою" призвів до масового переміщення населення з прикордонних районів обох країн. Ізраїль заявляє про перевагу дипломатичного рішення, яке б відсунуло "Хезболлу" далі від кордону. Натомість ліванське угруповання наполягає на тому, що лише припинення війни в Газі може зупинити бойові дії.

Тим часом у понеділок, 23 вересня, Ізраїль завдав масованої атаки по Лівану. Представники Лівану кажуть, що через атаки вбито щонайменше 492 людини, тисячі втекли з півдня країни. Президент Ізраїлю порадив місцевим евакуюватись, адже війна ведеться не з ними, а з Хезболлою, яка використовує мирне населення як живий щит.

Карта бойових дій на півдні Лівану

Важливо зазначити, що регіональна політика Ірану значною мірою визначається елітою Революційної гвардії, яка підпорядковується виключно верховному лідеру аятоллі Алі Хаменеї. Пезешкіан з моменту вступу на посаду неодноразово підтверджував антиізраїльську позицію Ірану та його підтримку рухів опору в регіоні.

Окремо президент Ірану торкнувся теми вбивства лідера палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханійє на території Ірану наприкінці липня. На запитання про можливу помсту за це вбивство Пезешкіан відповів: "Ми відповімо у відповідний час і в належному місці, у відповідний спосіб".

Пезешкіан також висловив розчарування щодо обіцяного припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. "Нам казали, що протягом тижня буде укладено угоду про припинення вогню, але цей тиждень так і не настав. Натомість Ізраїль продовжує розширювати свої атаки", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, що Ізраїль атакує "Хезболлу" у Лівані і отримує потужну відповідь. Все у вогні.