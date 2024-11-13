В Европе резко возрос антисемитизм, – представитель Еврокомиссии на Киевском еврейском форуме

Еврокомиссия активно с этим борется

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к травмам и смертям украинского народа, а также повлияло на украинскую еврейскую общину, четвертую по численности еврейскую общину в Европе. При этом война России против Украины, как и атаки ХАМАСа на Израиль, глубоко переплетены с глобальным ростом антисемитизма в Европе, с которым нужно бороться и активно вовлекаться в развитие еврейской жизни.

Об этом заявила во время выступления на пятом Киевском еврейском форуме (Kyiv Jewish Forum) координатор Еврокомиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбайн.

Нынешний форум, организаторами которого являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post, посвящен вопросам противостояния, которое образуют Россия, Иран и Северная Корея, и вопросам устранения угрозы роста антисемитизма во всем мире.

Катарина фон Шнурбайн сообщила, что за последний год в Европе наблюдается значительный рост инцидентов на почве ненависти и насилия, направленных против евреев. Это поджог еврейских помещений, памятников, синагог, физические нападения на евреев, их дома, рестораны и магазины.

"Почти все евреи в ЕС сталкиваются с антисемитизмом онлайн или офлайн, а восемь из десяти избегают носить или демонстрировать на людях предметы, по которым их можно было бы узнать как евреев", — подчеркнула Шнурбайн.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Еврокомиссия впервые за долгую и болезненную историю антисемитизма на европейском континенте не только борется с антисемитизмом, но и активно вовлекается в развитие еврейской жизни, сообщила представительница ЕК.

Еврокомиссия объединила усилия с международными партнерами и подписала в июле 2024 г. "Глобальные руководящие принципы по противодействию антисемитизму" (Global Guidelines for Countering Antisemitism), которые привлекли 42 страны и международные организации.

"Эти и многие другие меры направлены на содействие еврейской жизни в Европе, лежащей в основе нашей стратегии. Наша конечная цель — обеспечить, чтобы евреи могли жить без опасений за свою жизнь и развиваться", — подытожила Шнурбайн.

Добавим, что нынешний Киевский еврейский форум проходит онлайн с основной площадкой в Вашингтоне. Медиапартнерами KJF-2024 являются: NV, Oboz.ua, РБК-Украина, Telegraf.ua, Интер.

Напомним, форум открыл президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Во вступительном слове Ложкин подчеркнул, что украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, которая раньше демонстрировала свою решительность помогать как Украине, так и Израилю.