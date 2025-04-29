На родине Дракулы к власти рвется фанат Трампа: как он относится к Украине

Первый раунд выборов состоится 4 мая

Лидер румынской партии Альянса Союза румынов (AUR) Джордж Симион выдвинул свою кандидатуру на выборы президента. Он горд тем, что идеология его партии максимально приближена к идеологии MAGA.

Но совпадает ли она в вопросах Украины. Об этом рассказывает Politico.

"Мы (AUR — ред.) являемся естественными союзниками Республиканской партии, и мы почти идеально связаны идеологически с движением MAGA", — сказал Симион.

AUR — это социально-консервативная партия с ирдентистским взглядом на восстановление большей Румынии, что повышает перспективу потенциальных территориальных споров и столкновений с Украиной, Молдовой и Болгарией. В то же время, Симион отрицает, что он пророссийский, но хочет прекратить военную помощь Украине.

Заметим, что первый раунд выборов президента в Румынии, которая считается родиной графа Дракулы, состоится 4 мая, а второй – 18 мая.

38-летний Симион пообещал в случае победы отдать высшую должностную Келин Джорджеску, которому было запрещено подавать собственную кандидатуру на выборы.

Что Симион говорил об Украине

Кандидату в президенты Румынии запрещено въезжать в Украину и Молдову, ведь раньше он поддерживал идею забрать части территорий стран-соседок. Однако сам Симион сказал, что молился, чтобы Трамп нашел способ принести мир в Украину.

Как пишет Politico, война создает дилемму для Симиона. Он националист и считает, что в первую очередь нужно позаботиться о могуществе и защите Румынии. В этом вопросе он позиционирует себя как кандидата, который может держать США преданными дислокации войск в Румынии. Однако он поддерживает идею уменьшения помощи Украине, но не для того, чтобы помочь России, а чтобы больше ресурсов было у Румынии.

"То, чего мы желаем, как страна, пострадавшая от немецкого и российского империализма в истории, состоит в том, чтобы эта мирная формула была с новыми гарантиями безопасности на следующие 30-50 лет, чтобы Россия не могла снова делать то, что она сделала, нарушая все международные договоры", — сказал Симион.

Политик также опроверг, что якобы хотел выводить Румынию из ЕС. Он сказал, что хочет, чтобы его страна оставалась членом, но Союз должен сосредоточиться исключительно на экономике и не вмешиваться в культуру и оборону.

Симион также подчеркнул, что хочет, чтобы Румыния осталась в НАТО во главе с США.

"Я не верю, что силы обороны во главе с Францией и Великобританией могут стать альтернативой решению безопасности, работавшему со времен Второй мировой войны, формуле Pax Americana", — сказал Симион, ссылаясь на новую архитектуру безопасности для Европы и, в частности, послевоенной Украины.

Вместо этого, по его словам, страны НАТО должны поступать так, как того требует Трамп, увеличивая свои военные расходы.

"Я считаю справедливым платить за собственную безопасность и инвестировать в собственную безопасность", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что Румыния практически "сорвала" проведение масштабных учений НАТО Dacian Spring 25 из-за плохого состояния инфраструктуры.