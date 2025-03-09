Проросійського кандидата не допустили до виборів у Румунії: його прихильники штурмували ЦВК (відео)

Прихильники влаштували демонстрацію під будівлею ЦВК

Центральна виборча комісія Румунії (BEC) не допустила проросійського ультраправого кандидата Келіна Джорджеску до участі у виборах. Через це під будівлею ЦВК почалися сутички між силовиками та прихильниками політика.

Про це повідомляє Digi24. Зазначається, що рішення було розкритиковане опозиційними політиками.

"Кандидатура Келіна Джорджеску на президентських виборах була визнана недійсною BEC. За інформацією Digi24, за затвердження кандидатури проголосували 4 члени BEC, проти — 10", — пише видання.

Після оголошення рішення деякі прихильники кандидата спробували прорвати огорожу, та їх зупинили правоохоронці. Щоб уникнути подальшої ескалації, був застосований сльозогінний газ.

"Для заспокоєння ситуації жандарми застосували ручний балончик із дратівливо-сльозогінною речовиною", — йдеться у повідомленні столичної поліції.

Опозиційні політики, зокрема й ті, хто не підтримує Джорджеску, висловили побоювання, що таке рішення може призвести до зловживань під час виборів.

Як відомо, наприкінці листопада минулого року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів, на яких переміг Келін Джорджеску. Політик з відкритими проросійськими поглядами згідно з опитуваннями не повинен був набрати навіть кількох відсотків, а тому в Румунії запідозрили масштабне російське втручання у виборчий процес. Зокрема, повідомлялося, що росіяни провели масштабну пропагандистську кампанію через сервіс TikTok.

Суд пізніше анулював результати голосування, через що президент Клаус Йоханіс піддався критиці і був змушений піти у відставку.

26 лютого Джорджеску було затримано поліцією за звинуваченням у підтримці неонацистських організацій та зв’язках з Росією. Цікаво, що відразу після виходу із відділення він зробив нацистське привітання.