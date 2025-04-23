Назвали "купкою молодших партнерів" та пригрозили: у Вашингтоні наїхали на союзників

НАТО цікавить США, проте Вашингтон має вимоги до альянсу.

США більше не збираються бути єдиними гарантами безпеки в Європі, а НАТО має стати справжнім оборонним союзом. Такі заяви зробили урядовці адміністрації Трампа.

Так, виступаючи в Коледжі Сухопутних військ США в Пенсільванії, глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що епоха, коли США були єдиним гарантом європейської безпеки, закінчилася.

"Європа має активізуватися. Настав час Європі взяти ініціативу у свої руки — військову та лідерську в НАТО", — зазначив він.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю The Free Press назвав союзників по НАТО "жменькою молодших партнерів", відповідаючи на питання про важливість Альянсу для США. За його словами, НАТО – це хороша концепція, яка цікава США. Однак, зазначає Рубіо, НАТО має бути таким, у якому партнери несуть свою частку.

"І коли ви бачите НАТО, де у вас є країни, які витрачають один відсоток свого ВВП, то це насправді не альянс, це залежність<...>НАТО має бути справжнім оборонним альянсом, а не союзом США та жменьки молодших партнерів, які не вносять свою справедливу частку", — заявив він.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після відновлення двосторонніх контактів із Москвою Вашингтон отримав найкраще розуміння позиції Росії щодо війни в Україні. Також він пригрозив Києву жорсткішими умовами.

Раніше "Телеграф" писав, що мирні переговори, заплановані у Лондоні на 23 квітня, було скасовано. Рішення було ухвалено після того, як Україна передала європейським партнерам документ, у якому чітко зазначено: обговорення територіальних питань можливе лише після повного та безумовного припинення вогню.