Неофіційний погляд на цю подію – США намагаються натиснути на Румунію через відсторонення Джорджеску від виборів

Адміністрація президента США Трампа видала розпорядження про тимчасову призупинку процесу приєднання Румунії до програми безвізових поїздок у Сполучені Штати (Visa Waiver Program). Офіційно це зроблено через потребу уряду США розглянути відповідність Румунії так званим "суворим вимогам безпеки".

Про це повідомило видання Politico із посиланням на заяву, яку зробило Міністерство внутрішньої безпеки США. При цьому в адміністрації Трампа не надали жодної конкретики щодо цих так званих "вимог безпеки", а також щодо того, коли паузу скасують.

Румунія, згідно із затвердженим рішенням минулої адміністрації президента Джозефа Байдена, повинна була доєднатися до програми безвізових поїздок США наприкінці березня цього року. Тому законність рішення нової адміністрації Білого дому ще належить з'ясувати. Тим часом румунський прем'єр Марчел Чолаку вже прокоментував рішення, заявивши, що рішення Вашингтона, скоріше за все, є "суто технічним заходом".

"Ми скористаємося цією – сподіваємося, нетривалою – затримкою, щоб попрацювати з нашими американськими партнерами для з'ясування всіх питань, що викликають занепокоєння уряду США", – сказав він.

Втім, неофіційна точка зору на цю подію – ймовірно, США таким чином намагаються натиснути на Румунію через кампанію, яку румунський уряд розгорнув проти прокремлівського ультраправого "політика" Келіна Джорджеску, який користується підтримкою США. Наприкінці листопада минулого року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів, на яких сенсаційно переміг Джорджеску.

Як виявилося, його підтримували росіяни через китайську соцмережу TikTok, вклавши десятки мільйонів доларів у його розкрутку. При цьому сам Джорджеску, відомий прихильник фашистів, якому на опитуваннях не давали навіть кількох процентів, заявляв, що його кампанію нібито ніхто не фінансує. Через це 6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. З цього приводу віцепрезидент США Джей Ді Венс влаштував істерику під час Мюнхенської безпекової конференції.

26 лютого 2025 року Джорджеску затримали правоохоронні органи. Йому висунули звинувачення у причетності до організації з фашистським характером та у пропаганді публічних осіб, винних у злочинах геноциду чи воєнних злочинах, у фальсифікації заяв щодо джерел фінансування виборчої кампанії та інших злочинах, пов'язаних з виборами. За адресами, які були пов'язані з "політиком" та його оточенням, провели обшуки, під час яких виявили величезні суми у доларах готівкою, документи щодо його зв'язків з Росією та багато штурмового озброєння.

Майже відразу ж після цього румунська державна безпека розгромила таємну організацію, яка готувала державний переворот в інтересах Кремля. Як виявилося, Джорджеску був тісно пов'язаний з цією групою. З огляду на все це, "політика", який став фігурантом низки кримінальних справ, відсторонили від участі у виборах.