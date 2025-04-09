Румунія зірвала вчення НАТО: всьому виною відсутність "Великого будівництва"

У місцевої влади було 10 місяців на розв'язання проблеми

Заплановані на травень масштабні навчання НАТО Dacian Spring 25 у Румунії, які мали продемонструвати швидкість перекидання військ до Чорного моря, відклали до осені. Причина — поганий стан інфраструктури.

Про це повідомляє румунське видання Europa Libera з посиланням на джерела в уряді. У навчаннях мали взяти участь понад 4 тисячі військових, зокрема дві тисячі французів, які мали сформувати повноцінну бригаду.

Військові були готові, однак дороги, мости та дренажні системи на стратегічних маршрутах — ні. За 10 місяців місцева влада не змогла завершити підготовку, попри офіційні запити з Міноборони Румунії, дипломатичний тиск з боку Франції, Бельгії й Люксембургу та ухвалення закону про виділення 1,3 млн євро.

Як визнав міністр розвитку Румунії, наразі роботи ведуться лише на одному з мостів. Решта об'єктів — на папері. Через це маневри в рамках програми Steadfast Defender, яка мала посилити логістику на східному фланзі Альянсу, відкладаються. Офіційно навчання перенесли, щоб не перешкоджати передвиборчій кампанії у Румунії. Неофіційно ж йдеться про бажання місцевої влади виторгувати додаткові кошти на інфраструктуру.

У 2020 році в Україні відбувся запуск масштабної програми "Велике будівництво" — державного проєкту оновлення доріг, мостів, шкіл, лікарень та спортивної інфраструктури. У межах цієї програми було відремонтовано понад 4 тисячі кілометрів доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Литві під час навчань загинули чотири солдати армії США. Солдати були направлені до Литви для підтримки операції "Атлантична рішучість" з метою забезпечення надійного наземного стримування спільно з союзниками та партнерами.