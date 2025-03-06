Спроба держперевороту в Румунії: підозрюваних, що вели переговори в Москві, заарештували

Група планувала вивести Румунію з НАТО, змінити конституційний лад та встановити новий уряд за підтримки Росії

У Румунії запобігли спробі держперевороту, в результаті чого шестеро осіб, серед яких генерал-майор у відставці, стали об'єктами кримінального розслідування. Їх підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє HotNews.ro з посиланням на пресреліз DIICOT (Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму) від 6 березня 2025 року. За інформацією прокуратури, підозрювані, починаючи з 2023 року, створили злочинну групу, метою якої було підірвати суверенітет та незалежність Румунії шляхом політичної дестабілізації та послаблення обороноздатності країни.

З 2024 року до групи приєднався ще один учасник. Всі вони здійснювали свідомі, публічні або таємні дії для досягнення своїх цілей. Зловмисники підтримували контакти з іноземними агентами, як на території Румунії, так і в Російській Федерації.

Структура, як у військовій організації

Слідство встановило, що група була організована за зразком військової структури, зі штабом і підрозділами. Одним з фігурантів справи є генерал-майор у відставці, який, за даними слідства, відігравав керівну роль в організації. Це Раду Теодору, ветеран Другої світової війни, якому 101 рік. Його не затримали, але у нього пройшли обшуки.

За даними слідства, члени злочинної групи через онлайн-платформи вербували прихильників. А також публікували відеоролики, адресовані румунським органам влади, національним та міжнародним організаціям.

Переговори в Москві щодо виходу з НАТО та зміни державного устрою

Зловмисники також намагалися домовитися з іноземними політичними та військовими діячами про вихід Румунії з НАТО, усунення чинного конституційного ладу, розпуск політичних партій, встановлення нового уряду, сформованого з членів їхньої організації, які мали б посісти посади міністрів. У планах також було звільнення всіх працівників державних установ, ухвалення нової конституції, зміни назви країни, прапора та гімну. У січні двоє підозрюваних відвідали Москву, де зустрілися з особами, готовими підтримати їхні плани щодо захоплення влади в Румунії.

5 березня було проведено вісім обшуків у Бухаресті та повітах Ілфов, Джурджу та Марамуреш, під час яких було вилучено докази. На сьогодні прокурори звернулися до суду з клопотанням про попередній арешт чотирьох підозрюваних та домашній арешт для двох інших.

Реакція влади

У зв'язку зі справою про державну зраду, румунська влада оголосила персонами нон грата двох російських дипломатів: військового, військово-морського та військово-повітряного аташе Росії в Бухаресті та його заступника. За даними посольства Росії в Бухаресті, ці дві посади наразі обіймають Віктор Маковський і Євген Ігнатьєв. Зазначається, що досудове розслідування у справі триває.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Румунії затримали проросійського кандидата в президенти. Джорджеску звинувачують у фашизмі.