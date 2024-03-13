Дивовижна стабільність: у Росії раптово помер черговий топнафтовик, подробиці

Це вже четверта смерть серед топуправлінців компанії

У Росії несподівано помер черговий віцепрезидент однієї з найбільших нафтових компаній країни-агресорки "Лукойл" Віталій Робертус. На момент смерті йому було 54 роки.

Про це стало відомо з повідомлення на офіційному сайті компанії. Про причини смерті не пишуть, та зазначають, що це сталося раптово.

"З глибоким сумом повідомляємо, що на 54 році життя раптово помер віцепрезидент Компанії Робертус Віталій Володимирович", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Робертус прийшов на роботу в "Лукойл" відразу після закінчення інституту і пропрацював у компанії 30 років. За цей час він "завоював повагу колег не лише в Компанії, а й галузі загалом".

Варто зауважити, що лише за пів року це вже другий випадок "раптової смерті" серед членів правління компанії. Так, 24 жовтня 2023, у віці 66 років раптово помер голова ради директорів "Лукойл" Володимир Некрасов.

Ще раніше, а саме 1 вересня 2022, у Москві знайшли мертвим російського нафтового магната, тодішнього віцепрезидента компанії "Лукойл" Равіля Маганова, а 9 травня 2022 доля наздогнала колишнього топменеджера компанії, мільярдера Олександра Субботіна, його знайшли мертвим після антипохмільного сеансу з шаманами у підмосковних Митищах.

Загалом, за останні кілька років у Росії загадково померло кілька топових чиновників головних компаній країни:

25 лютого 2022 було знайдено мертвим Олександра Тюлякова, заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки. Він повісився у гаражі.

18 квітня 2022 у Москві знайшли розстріляну сім’ю топбанкіра, ексвіцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва. Тоді російські слідчі заявили про те, що Аваєв нібито вбив своїх дружину і дочку, а тоді наклав на себе руки.

Через три дні, 21 квітня 2022, в Іспанії було знайдено мертвими екстопменеджера російської газової компанії "Новатек" Сергія Протосеню разом із дружиною та неповнолітньою донькою. Як і у випадку з Аваєвим, російське слідство дійшло висновку, що померлий вкоротив собі віку, а перед цим вбив і дружину, і доньку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Росії загадково помер заступник міністра освіти та науки Петро Кучеренко, який також був чоловіком співачки Діани Гурцької.