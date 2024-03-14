Чергова неспокійна ніч із дронами у РФ: в яких областях чули вибухи

Ворожа ППО перехопила та знищила на Бєлгородщиною аж 11 дронів та ще 3 – над Курщиною

У четвер, 14 березня в Бєлгороді та області лунали вибухи. Безпілотники атакували Прохорівський район, а саме – село Прохорівка. Дісталось також і Курщині.

Традиційно для Росії буцімто постраждалих немає. Про атаку БПЛА заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Його перше повідомлення було надіслане близько 3 ночі.

Атака на Бєлгородщині була не одна

Він розповів цілу історію про атаку дронів. За його словами, після першого вибуху там начебто спалахнула пожежа на покрівлі приватного будинку, вибиті вікна та пошкоджений фасад. Там, як написав Гладков, ніхто не жив і постраждалих немає.

Прохорівка в Бєлгородській області, де була атака БПЛА

Другий безпілотник здетонував нібито біля цього будинку – вибухова хвиля пошкодила вже сусіднє житло. Там нібито пошкоджений фасад та паркан. Пізніше у телеграм-каналах написали, що на житловий будинок у 2-му Ключовому провулку впали уламки збитого дрона.

Орієнтовно о 5:21 Гладков почав жалітись через атаку на Бєлгород.За його словами, цього разу дрони атакували місто. Однак тільки загорілась трава та вибиті вікна в одному будинку.

Курська область також "збивала" дрони

Жителям Курської області також було не до сну. За словами губернатора Романа Старовойта, там о 3:42, як завжди, працювало ППО.

Вранці російське міноборони заявило, що нібито ворожа ППО перехопила та знищила на Бєлгородщиною аж 11 дронів та ще 3 – над Курщиною. Традиційно звинуватили у всьому Україну.

Курська область, де була атака БПЛА

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії останнім часом масово палають нафтобази, а вранці 13 березня пожежа сталася на нафтозаводі в Рязані. Вогонь спалахнув внаслідок атаки безпілотників, перед спалахом пролунало кілька вибухів.