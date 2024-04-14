"Ну і де ж партнери?": росіяни істерять у соцмережах через потоп

Росіяни обурені тим, що їхній країні-агресорові ніхто не допомагає

Масштабна повінь у Росії значно вплинула на росіян і викликало вони велике обурення. Оскільки версія із бобрами не пройшла, доводиться шукати інших винних.

"Телеграф" зібрав коментарі росіян у соціальних мережах під постами про повінь. Дехто навіть звертає увагу на те, що навіть у "загниваючого Заходу" такої ситуації не сталося б.

Варто зазначити, що в Оренбурзькій області було евакуйовано майже 1,1 тис. осіб. За останні години рівень води в Уралі в Оренбурзі знизився на 5 см. Тим часом Рівень річки Тобол біля Кургану підвищився за 2 години на 15 сантиметрів і становить нині 491 сантиметр.

Росіяни обурені тим, що їхній країні-агресору ніхто не допомагає. Вигадані "партнери" не приходять на допомогу у скрутну хвилину і люди у РФ починають щось підозрювати.

Деякі, навпаки, стоять на своєму, говорячи, що "Урал завжди розливався", а тому нічого надприродного не трапилося. Для цього як мінімум не потрібно шукати винних.

При цьому деякі навіть навели приклад США і порадили Росії перейняти досвід у будівництві греблі.

Дехто, до речі, починає задумуватися про те, що будівництво могло бути з порушенням вимог до безпеки територій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 квітня у російському Орську прорвало дамбу. Це, ймовірно, сталося через підвищення рівня води в річці Урал, який стався через весняні паводки. Що цікаво, за кілька днів до цього місцева влада впевнено заявляла, що дамба витримає все.