"Ну и где же партнеры?": россияне истерят в соцсетях из-за потопа

Россияне возмущены тем, что их стране-агрессору никто не помогает

Масштабное наводнение в России значительно повлияло на россиян и вызвало у них большое негодование. Поскольку версия с бобрами не прошла, приходится искать других виновных.

"Телеграф" собрал комментарии россиян в социальных сетях под постами о наводнении. Некоторые даже обращают внимание на то, что даже у "загнивающего Запада" такой ситуации бы не произошло.

Стоит отметить, что в Оренбургской области были эвакуированы почти 1,1 тыс. человек. За последние часы уровень воды в реке Урала в Оренбурге снизился на 5см. Тем временем Уровень реки Тобол у Кургана повысился за 2 часа на 15 сантиметров и составляет в настоящее время 491 сантиметр.

Россияне возмущены тем, что их стране-агрессору никто не помогает. Вымышленные "партнеры" не приходят на помощь в трудную минуту и люди в РФ начинают что-то подозревать.

Некоторые, наоборот, стоят на своем, говоря, что "Урал всегда разливался", а потому ничего сверхъестественного не случилось. Для этого, как минимум, не нужно искать виновных.

При этом некоторые даже привели в пример США и посоветовали России перенять опыт в строительстве дамбы.

Некоторые, к слову, начинают задумываться о том, что строительство могло быть с нарушением требований к безопасности территорий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 апреля в российском Орске прорвало дамбу. Это, вероятно, случилось из-за повышения уровня воды в реке Урал, который случился из-за весенних паводков. Что интересно, за пару дней до этого местные власти уверенно заявляли, что дамба выдержит все.