Найвищий рівень води за всю історію: російський Орськ продовжує затоплювати, людей евакуюють (відео)

Дамба виявилася нездатною стримати потік води

У російському Орську (Оренбурзька область) відбувся повторний прорив греблі. Через це вода почала стрімко надходити до міста.

Як повідомляють російські ЗМІ, місцева влада вже назвала цей паводок найбільш багатоводним за всю історію спостережень. При цьому паводковими водами в області 153 населені пункти виявилися відрізаними від постачання.

"Після чергового прориву греблі в Орську під загрозою затоплення перебувають селища Будівельників, Нікель, Лісоторгова та Борисоглібська вулиця", — йдеться у повідомленні.

При цьому саме на Борисоглібській і стався прорив. Тим часом у Нікелі оголошено евакуацію, оскільки селище може просто піти під воду.

Згідно зі звітом уряду області, рівень річки Урал може досягти критичної позначки в ніч на 7 квітня. Зазначається, що дамба розрахована на значно нижчий рівень води в річці Урал — 5,5 м. Нині рівень води досяг 9,6 м.

Саму дамбу ввели в експлуатацію у 2010 році, щоб захистити автомобільну дорогу та зміцнити берег річки.

Як повідомлялося раніше, в уряді Оренбурзької області заявляли, що в Орську підтоплено понад 2,4 тис. житлових будинків та понад 3 тис. прибудинкових територій, але очевидно, що ці цифри зростатимуть.