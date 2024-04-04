Одну з областей РФ затоплює, оголошено режим НС, під водою сотні будинків (фото, відео)

У РФ як не пожежі, так наводнення

Раніше негода накрила Москву, а тепер в Оренбурзькій області Росії відбувся найбільший в історії паводок, через що 4 квітня ввели режим надзвичайної ситуації (НС). Вода затопила 554 будинки, але ситуація поступово погіршується.

З регіону евакуюють людей ― вже вивезли 1376 осіб. У районі міста Бузулук перекрита федеральна траса М5 "Урал", про що повідомляє Телеграм-канал Mash.

Зі стихією борються цілодобово. За ніч скидання води на Іриклінському водосховищі збільшилося з 890 до 1672 кубів на секунду. Як зазначає джерело, це історичний максимум.

Голова Оренбурзької області Денис Паслер пояснив, що режим НС ввели, щоб швидше впоратись зі стихією. Також ц допоможе мінімізувати збитки для населення.

"Ввів на території Оренбурзької області режим НС. Це необхідно, щоб оперативно провести заходи щодо пропуску паводка, мінімізувати можливі збитки для мешканців та об'єктів інфраструктури", ― написав Паслер.

Такого паводка в регіоні ще не було

Паводок у регіоні закінчиться не раніше, ніж за 2-3 тижні. В Оренбурзьку область вода йде зі сторони Казахстану, Башкирії та Челябінської області. У деяких населених пунктах регіону пік закінчиться за 2-3 дні.

Ситуація буде складною ще кілька тижнів

Нагадаємо, 3 квітня у російську столицю прийшла справжня негода. Через сильний вітер у Москві падали дерева, зокрема і на припарковані автомобілі. Пориви зривали шлагбауми та навіть пересували біотуалети.

Раніше "Телеграф" писав, що у Москві обвалились стелі у двох школах. Ці інциденти відбулись протягом одного навчального дня. Є постраждалі.