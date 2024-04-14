Мости зносить, міста йдуть під воду, а влада "морозиться": у Росії потоп дістався важливого міста (відео)

Рівень води в річці Тобол у Кургані вже піднявся вище 5 метрів

Росія продовжує стрімко йти під воду. Слідом за Оренбурзькою областю, яку затопило через прорив дамби, вода вже прибуває до сусідньої Курганської області.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Так, за даними влади, рівень води в річці Тобол у Кургані вже піднявся вище 5 метрів. При цьому лише за останні дві години він піднявся на 25 см.

"Рівень води в річці Тобол у Кургані за дві години піднявся на 25 см — до 532 см. Дуже складна ситуація з підйомом води прогнозується цієї ночі. Земляки, йдіть з підтоплюваних територій негайно", — повідомив місцевий губернатор Шумков.

Важливо, що при 6 метрах починається підтоплення правобережної частини Тобола та низької частини лівого берега. Прямо в цей момент течія помітно посилюється і вода ринула в місто. Там уже відключають електрику та газ.

Течія, що мчить на місто вже встигла наробити лиха ще не доходячи до самого міста. Так, наприклад, у селі Темлякове, що під Курганом, змило цілий міст. Наразі його намагаються виловити, щоб він не став причиною засмічення.

І це вже не перший міст, що потонув там.

Режим НС через паводок діє у регіоні з 8 квітня. Вода зараз рухається до Притобольного, Кетівського, Білозерського районів та самого Кургану. В обласній столиці намагаються зміцнити греблі та прокладають додаткові водоналивні греблі.

Тим часом в Оренбурзькій області, з якої почалися масові потопи в РФ, влада вже "морозиться" від виплат потерпілим.

"Жителі СНТ у районі Зеленгоспу зіткнулися з проблемою: їхні будинки затопило під час паводку, а в одноразовій виплаті на Держпослугах їм відмовили. Орчанин Костянтин Невольський розповідає, що у нього та його сусідів житлові будинки оформлені у реєстрі, деякі куплені в іпотеку...

І, як вважають орчани, рішення щодо одноразових виплат винесли некоректно. Сім’ям, які прописані в будинках у СНТ, відмови частково прийшли. Наприклад, чоловікові – позитивний висновок, а його дружині – відмова. Хоча кожного члена сім’ї прописано у затопленому будинку”, — пишуть місцеві пабліки.

А ось так виглядає столиця Оренбурзької області. У цьому регіоні затоплено вже понад 30 тисяч будинків.

Для довідки: у Кургані, який уже починає йти під воду, знаходиться єдиний у Росії завод БМП.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у російському Орську найвищий рівень води за всю історію.