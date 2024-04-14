Мосты сносит, города идут под воду, а власти "морозятся": в России потоп добрался до важного города (видео)

Уровень воды в реке Тобол в Кургане уже поднялся выше 5 метров

Россия продолжает стремительно уходить под воду. Вслед за Оренбургской областью, которую затопило из-за прорыва дамбы, вода уже прибывает в соседнюю Курганскую область.

Об этом сообщают российские СМИ. Так, по данным властей, уровень воды в реке Тобол в Кургане уже поднялся выше 5 метров. При этом только за последние два часа он поднялся на 25 см.

"Уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа поднялся на 25 см — до 532 см. Очень сложная ситуация с подъёмом воды прогнозируется на эту ночь. Земляки, уходите с подтопляемых территорий немедленно", — сообщил местный губернатор Шумков.

Важно, что при 6 метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Прямо в этот момент течение заметно усиливается и вода хлынула в город. Там уже отключают электричество и газ.

Течение, которое несется на город уже успело наделать беды еще не доходя до самого города. Так, например, в селе Темляково, что под Курганом, смыло целый мост. Сейчас его пытаются выловить, чтобы он не стал причиной засора.

И это уже не первый утонувший там мост.

Режим ЧС из-за паводка действует в регионе с 8 апреля. Вода сейчас движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам и самому Кургану. В областной столице пытаются укрепить дамбу и прокладывают дополнительные водоналивные дамбы.

Тем временем в Оренбургской области, с которой начались массовые потопы в РФ, власти уже "морозятся" от выплат пострадавшим.

"Жители СНТ в районе Зеленхоза столкнулись с проблемой: их дома затопило во время паводка, а в единовременной выплате на Госуслугах им отказали. Орчанин Константин Невольский рассказывает, что у него и его соседей жилые дома оформлены в реестре, некоторые куплены в ипотеку…

И, как считают орчане, решения по единовременным выплатам вынесли некорректно. Семьям, которые прописаны в домах в СНТ, отказы пришли частично. Например, мужу — положительное заключение, а его жене — отказ. Хотя каждый член семьи прописан в затопленном доме", — пишут местные паблики.

А вот так уже выглядит столица Оренбургской области. В данном регионе затоплено уже более 30 тысяч домов.

Для справки: в Кургане, который уже начинает уходить под воду, находится единственный в России завод БМП.

Напомним, ранее мы писали о том, что в российском Орске самый высокий уровень воды за всю историю.