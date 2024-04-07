Вражаюча картина: російський Орськ йде під воду, в регіоні запроваджено режим НС федерального значення (відео)

Вода продовжує прибувати, її рівень стрімко зростає

Російський Орськ продовжує затоплювати після прориву греблі, що стався 5 квітня. Наступного дня стало відомо, що греблю прорвало одразу в кількох місцях, а рівень води досяг свого історичного максимуму. Станом на обід, 7 квітня, ситуація в місті та навколо критична — в зоні підтоплення понад 6 тис. будинків, за останніми даними, евакуювали понад 4 тисячі людей.

Про це, зокрема, повідомляє російське видання "Медиазона". Зазначається, що ситуація з паводками розвивається за найгіршим сценарієм.

"Найскладніша ситуація складається в Орську, де прорвало греблю в декількох місцях. У місті продовжується евакуація. Загалом у регіоні, за останніми даними, евакуювали понад 4 тисячі осіб, енергопостачання порушено у 8 816 житлових будинках", — пише видання.

Різні російські ЗМІ публікують світлини та відео з місця подій. Пишуть, що вода продовжує прибувати, її рівень стрімко зростає.

Відомо, що на місце події у суботу вилетів голова російського МНС Олександр Куренков. У неділю стало відомо, що в регіоні запроваджено режим надзвичайного стану федерального характеру. Все через критичність ситуації.

Зауважимо, що надзвичайна ситуація федерального характеру запроваджується тоді, коли внаслідок НС кількість людей, які загинули та (або) отримали шкоду здоров'ю, становить понад 500 осіб або розмір матеріальних збитків становить понад 1,2 млрд рублів.

Згідно з останніми даними російських ЗМІ, щонайменше, 66 людей постраждали під час повені в Орську. Раніше повідомлялося про 4 загиблих. Обстановку стабілізувати не вдається, вода продовжує прибувати.

Також відомо, що через повінь зупинив свою роботу Орський НПЗ. Він є одним з головних нафтопереробних заводів Росії.

"Орський НПЗ призупинив роботу у зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків і для дотримання техніки безпеки", — пишуть росіяни.

Зазначається, що вода дісталася території, що за кілька кілометрів до НПЗ. Крім того, робота заводу неможлива, оскільки в Орську були затоплені залізничні шляхи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в російську Орську прорвало греблю. Напередодні, російські чиновники божилися, що дамба витримає все.