У Бєлгороді дрон влучив у будівлю "Газпрому": що відомо (фото, відео)

Місцева влада заявляє, що місто атакувало 6 дронів ЗСУ

У п'ятницю, 12 квітня, у Бєлгороді безпілотник врізався в адміністративну будівлю "Газпрома". Відомо вже про двох поранених.

Про це пише губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram. За його словами, місто атакували дрони ЗСУ.

"Бєлгород зазнав атаки ЗСУ за допомогою БПЛА літакового типу. Безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей", — йдеться у повідомлені.

РосЗМІ повідомляють, що дрон врізався в будівлю "Газпрому" в 5-му Заводському провулку.

Гладков уточнює, що в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого − осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Постраждалих госпіталізували.

За словами губернатора, внаслідок удару ЗСУ дронами пошкоджено фасад будівлі "Газпрома", на місці працюють оперативні служби.

Пізніше Гладков уточнив деталі атаки: "Цього ранку Білгородська область зазнала 6 атак ЗСУ за допомогою БПЛА літакового типу. 4 з них були збиті нашими засобами ППО на підльоті до міста.Один посаджений за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Ще один врізався в адміністративну будівлю".

Також, за словами губернатора, наразі внаслідок атаки у місті пошкоджено 2 приватних житлових будинки, один госпсуб'єкт та 4 автомобілі.

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