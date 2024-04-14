Подібна ситуація була 14 років тому

У неділю, 14 квітня, Томськ перейняв естафету у Кургана, під яким потужна течія затопила міст. Вода з річки Томь почала надходити у Сінну Кур'ю та зруйнувала земляний вал поблизу Комунального мосту в Томську.

Місцева влада запевняє населення, що ніякої небезпеки для самого міста немає. Нібито така ситуація вже була 14 років тому, про що заявив начальник департаменту капбудівництва мерії Дмитро Тихонов.

"Мостовій споруді нічого не загрожує, оскільки вона кріпиться на глибоких бетонних опорах. Схил земляного валу буде відновлено після проходження паводку. Подібна ситуація у Томську вже була у 2010 році", ― заявив Тихонов.

На річці Томь вдень 14 квітня провели льодовибухові роботи. Фахівці намагались проштовхнути льодові маси вперед за течією, але їхні спроби були марні.

В річці Ушайка теж стрімко підіймається рівень води. Вона вже наближається до концертного майданчика гранітної набережної біля філармонії. Місцеві видання пишуть, що рівень води підіймається і на набережній поблизу торгового центру Big City.

Суттєво піднявся рівень води у Кургані. Там знаходиться "Курганмашзавод", на якому виготовляють новітні бронемашини для окупантів. Це єдине підприємство у РФ, яке випускає цю техніку.

Нагадаємо, кілька днів тому в Оренбурзі оголосили евакуацію через затоплення. Рівень води стрімко підіймався, тому знаходитись у місті було небезпечно.

Росіяни обурені, що їм не допомагають боротись з повінню. Вони шукають винних і пишуть у соцмережах коментарі, згадуючи "партнерів" та "друзів".

Раніше в Орську прорвало дамбу. Є постраждалі та загиблі. Спочатку у прориві звинуватили гризунів, а потім заявили, що у повені винен Казахстан. У соцмережах відреагували на заяву влучними коментарями.

"Телеграф" раніше повідомляв, що у Смоленській області обвалився міст. Він давно був аварійним, проте місцева влада дивно розв'язала проблему з ремонтом.