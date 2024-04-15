Природа мстить за Україну? У РФ ще одне місто почало йти під воду, вже розмило дорогу (відео)

Через розлив річки Том почало розмивати насипну дамбу біля Комунального мосту

У Росії продовжують відбуватися масштабні повені. Після Орском і Оренбургом під воду почав йти Томськ. Річка Томь, що вийшла з берегів, зруйнувала дорогу під Комунальним мостом на лівобережжі міста.

У мережі з’явилися нові відео стихійного лиха. Про ситуацію з паводками в РФ повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Зона затоплення стрімко розширюється, повінь вже дала свої руйнівні наслідки. Повідомляється, що рівень води у місцевій річці наблизився до критичної позначки 860 см. За даними росЗМІ, це сталося через невдалі льодовибухівні роботи, що проводилися напередодні. Мер Томська вже оголосив про початок евакуації сусідньої СМТ "Лівобережжя".

Крім того, рівень річки Тобол у Кургані за добу піднявся до 631 см. Прогнозується, що найближчими днями він може підвищитися ще на 25—80 см. Майже 900 житлових будинків та присадибних ділянок підтоплено у Курганській області. Очікується, що їхня кількість зросте.

Тим часом понад десять будинків уже почали йти під воду в Іволгінському районі Бурятії. Там евакуйовано 22 особи. Шестеро з них – діти.

У Оренбурзі рівень Уралу впав до 1171 див (при критичної позначці 930 див).

За словами голови регіонального МНС, загроза надзвичайної ситуації через повені виникла і в Новосибірській області на річках Іні, Берді, Тарі та Тартас.

Раніше "Телеграф" писав, що в Орську (Оренбурзька область РФ), де сталася найбільша повінь, продовжує погіршуватися ситуація. Повідомляється про ще один прорив греблі, Крім того, піти під воду можуть міста ще у кількох регіонах.