Россия продолжает тонуть: еще в одной области РФ прорвало дамбу, затоплены сотни домов (фото, видео)

Уровень воды продолжает подниматься

В России произошло очередное наводнение. В этот раз прорвало дамбу в Омской области.

Как сообщают местные СМИ, в Усть-Ишимском районе из затопленных деревень эвакуируют жителей. Сейчас подтоплено 13 населенных пунктов на территории Кайлинского, Ореховского, Слободчиковского и Усть-Ишимского сельских поселений.

Также сообщается, что полностью затопило деревню Ашеваны. Также вода размыла 4 автодороги районного значения, жители вынуждены перемещаться на лодках. Кроме того, под угрозой затопления оказались Тевризский и Тарский районы.

Как сообщил губернатор области Виталий Хоценко, уровень воды в реках на севере области продолжит расти. 13-15 мая половодье может прийти в Тарский и Муромцевский районы. По его словами, на данный момент из зоны затопления в Усть-Ишимском районе эвакуировано более 400 человек. Пострадавших и погибших нет.

По данным местных спасателей, на данный момент затоплено 317 жилых домов и 467 приусадебных участков. Ограничено движение на пяти участках автодорог, отрезанными остаются 19 населённых пунктов.

Как рассказывал "Телеграф", в апреле в части России произошло наводнение. В городе Орск прорвало дамбу, вода затопила территории в нескольких областяъ.