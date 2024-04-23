"Витрачаються трильйони, а дамбу миші проїли": радянський чемпіон отетерів від дій "Газпрому"

Колишній спортсмен підтримує російську владу, але в цій ситуації промовчати не зумів

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов розкритикував російську владу, яка, на його думку, розкидається грошима замість того, щоб допомогти своїм громадянам. Російські міста продовжують йти під воду через суттєве збільшення рівня води в річках.

Відповідний коментар Тихонова наводить legalbet.ru. "Газпром" збирається спонсорувати угорський футбольний клуб "Ференцварош" і вже співпрацює із сербською "Црвеною Звєздою".

"Яка різниця, кого вони будуть підтримувати, якщо нас ніхто не питає? Моя думка: я категорично проти! Контролю у країні нема.

На облаштування площі навколо адміністрації Оренбурга пішло в 167 разів більше грошей, ніж будівництво дамби.

Так що тут говорити! Хто звітує за це? Витрачаються трильйони, а дамби немає – то миші проїли, то ховрахи!

Безперечно, дивно спонсорувати зараз європейський клуб. У нас у Росії футболу немає, але угорців підтримуватимемо.

У країн проблем багато! Потрібні сотні мільярдів доларів, щоб відновити те, що затоплено. Люди втратили все, а ми говоримо про футбол. Ну, який футбол? І до чого тут Угорщина?", — заявив Тихонов.

Нагадаємо, в Орську (РФ) прорвало дамбу. У цьому звинуватили гризунів, які нібито її прогризли.

Нагадаємо, через контракт з "Газпромом" "Црвена Звєзда" погодилася на товариський матч із російським "Зенітом". У березні 2024 року серби з почестями прийняли російський клуб.