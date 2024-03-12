Запальний ранок у Росії триває: у Пітері спалахнула потужна пожежа поряд із великою ТЕЦ

Дим видно з різних точок міста

У Росії після ночі масштабних пожеж на підприємствах ранок видався таким же "гарячим". Цього разу палахкотить у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, вогонь спалахнув прямо через дорогу від Південної ТЕЦ. Там нібито горить складська двоповерхова будівля. Місцеві МНСники стверджують, що спалахнули палети на площі 80 квадратних метрів.

Разом з цим, незважаючи на заявлений невеликий масштаб пожежі, на відео з місця подій видно досить великий та густий стовп чорного диму. Він піднімається високо в небо і його вже можна спостерігати із різних точок міста-мільйонника.

Російські пожежники запевняють, що загрози розповсюдження на інші будівлі начебто немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 9 березня об’єкти на території Росії атакувало 47 БпЛА літакового типу. Під удар потрапив авіазавод, важливий для війни Росії проти України.

Також ми повідомляли про те, що у Білгороді виє сирена, над містом здіймається дим.