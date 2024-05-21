Сім обітниць Богородиці та обійми з Пригожиним: сплили цікаві факти про нового міністра оборони РФ

Замість обіду він може піти до церкви

Один з російських проєктів отримав доступ до архіву листування новопризначеного Міністра оборони РФ Андрія Білоусова. У ньому є і про його зустрічі з Пригожиним, і про релігійні обітниці.

Частину отриманої інформації опублікував Центр "Досьє". Кореспонденти також поспілкувались з деякими чиновниками, аби доповнити матеріал.

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У 2013-2020 роках, як помічник президента з економіки, Білоусов займався питаннями господарської діяльності Міноборони та вивчав перспективи розвитку ПВК. У цей же період він зустрічався із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. "Вони іноді сиділи обійнявшись — один до одного на "ти", "Жень" і таке інше. Їхні робочі зустрічі нагадували сімейні посиденьки з чаєм — неформально промовляли всі питання, потім кивали на молодших співробітників, і ті вже все оформляли у справжню доповідь", — розповіло одне з джерел.

"Вони іноді сиділи обійнявшись — один до одного на "ти", "Жень" і таке інше. Їхні робочі зустрічі нагадували сімейні посиденьки з чаєм — неформально промовляли всі питання, потім кивали на молодших співробітників, і ті вже все оформляли у справжню доповідь", — розповіло одне з джерел. Білоусов та його дружина Вероніка Нікішина заробляли по 7–11 мільйонів рублів на рік на кожного до 2020 року. Потім же Нікішина почала отримувати по 60–130 мільйонів (вона очолила компанію-оператора програми "Одно вікно" для експортерів товарів), а Білоусов — понад 30 мільйонів (він став віцепрем'єром та головою ради директорів РЗД).

по 7–11 мільйонів рублів на рік на кожного до 2020 року. Потім же Нікішина почала отримувати по 60–130 мільйонів (вона очолила компанію-оператора програми "Одно вікно" для експортерів товарів), а Білоусов — понад 30 мільйонів (він став віцепрем'єром та головою ради директорів РЗД). З архіву листів виявилось, що у 2017 році Білоусов поклав 600 тисяч євро на рахунок у мальтійському Bank of Valletta. Це підтверджує і відповідь банку у 2018 році на прохання довести походження коштів.

у мальтійському Bank of Valletta. Це підтверджує і відповідь банку у 2018 році на прохання довести походження коштів. За даними листування, у 2018 році Білоусов хотів продати віллу на італійському курорті Форте-дей-Мармі. Проте Центр "Досьє" не знайшов у цьому місті його нерухомості. Водночас в листах чиновника кілька разів згадувався "продаж вашої вілли", візити покупців і ціна — 660 тисяч євро із можливою знижкою 60 тисяч через терміновість.

Форте-дей-Мармі. Проте Центр "Досьє" не знайшов у цьому місті його нерухомості. Водночас в листах чиновника кілька разів згадувався "продаж вашої вілли", візити покупців і ціна — 660 тисяч євро із можливою знижкою 60 тисяч через терміновість. У тому ж 2018 році Білоусов та його дружина продовжили займатись питанням нерухомості. Вон обмірковували придбання житла у Москві , зокрема, у ЖК "Зіларт" та "Донський Олімп". Пізніше діти Нікішиної стали замовляти доставку у ці ЖК.

, зокрема, у ЖК "Зіларт" та "Донський Олімп". Пізніше діти Нікішиної стали замовляти доставку у ці ЖК. За совами одного з джерел, Білоусов — "православна" людина . Тому його кожна нарада починає з молитви, а замість обіду він може піти до церкви.

. Тому його кожна нарада починає з молитви, а замість обіду він може піти до церкви. Також в архівах листування виявилось зведення життєвих принципів Білоусова. Цей документ у різних варіаціях чиновник пересилав сам собі багато разів. У ньому він висвітлив свою "місію", "закони" та "заповіді", за якими живе. Зазначається, що Білоусов дав "сім обітниць Пресвятій Богородиці". Зокрема, займатися спортом, читати по 30 сторінок на день, "дотримуватися чистоти щодо жінок" і "щодня молитися за матір та тата". Серед заповідей, яким слідує новий міністр оборони є і "Не убий".

Раніше "Телеграф" писав, що президент РФ Володимир Путін покладає на Білоусова великі надії, вважають експерти.