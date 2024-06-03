Путіну вказали його місце: стали відомі три теми, які він обговорював із Сі Цзіньпіном, там була й Україна

По одному з питань, судячи з усього, вдалося домовитися

Під час травневої зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна з диктатором Володимиром Путіним російський лідер звернувся до свого китайського колеги з трьох питань. Йдеться про угоду щодо газопроводу "Сила Сибіру-2", відмову від участі в конференції по Україні в Женеві (саміт миру) та розширення активності китайських банків у Росії.

Про це пише Financial Times, посилаючись на власні джерела. За їхньою інформацією, угода з одного з питань була досягнута, по ще одному лише частково, а по третьому взагалі зайшла в глухий кут.

Вдалою для Путіна виявилася угода про відмову Пекіна від українського саміту у Швейцарії. За підсумками КНР участі в ньому не братиме.

А ось питання про китайські банки для Путіна виявилося вже не таким позитивним. Справа в тому, що російському диктатору хотілося б, щоб китайські банки в РФ наростили свою активність та фінансували торгівлю компонентами для російської оборонної промисловості. Однак такі банки одразу потрапили б під санкції США і тому співпраця у цій сфері залишається в менших масштабах, ніж просить Росія.

При цьому угода щодо газопроводу зайшла в глухий кут. Все це нібито через те, що Москва вважає необґрунтованими вимогами Пекіна щодо цін та рівнів постачання. Джерела стверджують, що китайці попросили призначити ціну, близьку до російських внутрішніх цін, що сильно субсидуються, і зобов’язались купувати лише невелику частину запланованої річної потужності трубопроводу.

"Жорстка позиція Пекіна щодо трубопроводу "Сила Сибіру-2" наголошує, як вторгнення Росії в Україну зробило президента Володимира Путіна все більш залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна у плані економічної підтримки", — йдеться у матеріалі.

Для довідки: "Сила Сибіру – 2" – проєктований магістральний газопровід між газовими родовищами Сибіру та Сіньцзян-Уйгурським автономним районом на заході Китаю. Там він може з’єднатися з китайським газопроводом "Захід — Схід", яким газ дійде до Шанхаю. Попередня вартість проєкту становить за різними оцінками 10—13,6 млрд. доларів США. Будувати його хотіли ще у 2011 році, але проєкт відклали. Проте з початком повномасштабного вторгнення в Україну і наступними за ним санкціями у Путіна заворушилися з цією "трубою", потужністю до 50 млрд м³ на рік.

При цьому Пекін тепер користується становищем і диктує свої умови. Схвалення будівництва трубопроводу змінило б жахливу долю "Газпрому", який минулого року зазнав збитків у розмірі 6,9 мільярда доларів (рекорд за останню чверть століття) на тлі різкого падіння продажів газу до Європи.

І хоча Росія наполягає на тому, що вона впевнена у досягненні угоди щодо "Сили Сибіру-2" "в найближчому майбутньому", співрозмовники Financial Times заявили, що тупикова ситуація стала причиною того, що Олексій Міллер, виконавчий директор "Газпрому", не приєднався до Путіна під час державного візиту російського лідера до Пекіна.

Нагадаємо, що хоча Путін і Сі не домовилися про газопровід, вони підписали угоду про постачання топінамбура до РФ. Це, до речі, викликало хвилю жартів у мережі.