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"Китай має захищати Україну": Зеленський пояснив, чому Сі Цзіньпін має бути на боці Києва у війні з РФ

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський висловився про Китай Новина оновлена 25 травня 2024, 16:13
Володимир Зеленський висловився про Китай. Фото Колаж

Глава держави нагадав Китаю про зобов’язання, які той узяв на себе 30 років тому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має бути на боці нашої країни, а не балансувати між Росією та Заходом. Всі можливі заходи для залучення Китаю до участі у саміті миру у Швейцарії Україна вжила.

Про це президент заявив в інтерв’ю центральноазіатським ЗМІ. Він також нагадав, що Китай обіцяв незалежній Україні безпеку у Будапештському меморандумі.

"Що ще має зробити президент країни, що воює, щоб залучити на свій бік, навіть не на свій, а на бік закінчення війни, щоб Україна була почута в Китаї? Що я повинен зробити? Запросити їх лідера — зроблено. Запит мій зустрітися з керівником Китаю — зроблено. Дзвінки з лідером Китаю — проведені", — зазначив Володимир Зеленський.

Але Китай, на його думку, намагається балансувати між Росією та Україною, а в розумінні китайської влади — між Росією та Заходом. Український лідер наголосив, що не буває "якихось там" країн, всі держави важливі. І говорити про війну в Україні як конфлікт між Заходом та Росією — це неповага.

"Ми не якась там країна. Я взагалі вважаю, що не існує "якихось там країн". Кожна країна важлива. Це великий механізм і кожен гвинтик там важливий. Тому коли позиція тієї чи іншої країни — це між Росією та Америкою, це зневажливе ставлення до України та українців. Це не війна між Росією та Америкою. Це війна між Росією та Україною. Я з великою повагою ставлюся до Китаю, людей Китаю, всього того, чого вони досягли як економічно, так і технологічно", — зауважив президент.

Китай неодноразово заявляв, що слід поважати територіальну цілісність кожної держави. Тому було б логічно в ситуації, що склалася, виступати на боці України, а не налагоджувати відносини з Путіним.

"Ви розумієте, що якщо Китай не приїде на саміт, а після цього росіяни кажуть, ми готові до якогось саміту, і Китай каже: "Ми підтримуємо зусилля Росії". Ну як це? Хіба це чесно? Хіба це балансувати між? Я не говорю вже про те, що таким країнам, як Китай, треба захищати Україну. Бо на нас напали. Бо коли Китай говорить про те, що потрібно поважати територіальну цілісність, — це найважливіше. Тож хіба РФ під керівництвом Путіна не порушила нашу територіальну цілісність, саме наш суверенітет?", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що у рамках Будапештського меморандуму Китай обіцяв Україні безпеку. Але його нинішня позиція далека від цих обіцянок. Тому зараз Україна не так розраховує на захист з боку Китаю, як просто на присутність на саміті миру.

"Навіщо говорити про баланс між нашими країнами? Китай має захищати Україну. Україна, у довгій боротьбі за свою свободу та незалежність, вже розраховує не на захист з боку Китаю, а на те, щоб Китай на саміті миру був просто присутній… Китай — це справді потужна держава, великий гравець. І я впевнений, що Китай здатний такі речі (війни) зупиняти або буде одним з тих, хто зупинить. Але в жодному разі не приймати позицію росіян. Це просто нечесно, несправедливо", — резюмував Володимир Зеленський.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Великій Британії заявили про постачання Китаєм зброї для Росії. Цьому є прямі докази. У той же час у США заявили, що поки не спостерігають жодних поставок.

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#Україна #Китай #Росія #Володимир Зеленський