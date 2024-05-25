"Китай має захищати Україну": Зеленський пояснив, чому Сі Цзіньпін має бути на боці Києва у війні з РФ

Глава держави нагадав Китаю про зобов’язання, які той узяв на себе 30 років тому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має бути на боці нашої країни, а не балансувати між Росією та Заходом. Всі можливі заходи для залучення Китаю до участі у саміті миру у Швейцарії Україна вжила.

Про це президент заявив в інтерв’ю центральноазіатським ЗМІ. Він також нагадав, що Китай обіцяв незалежній Україні безпеку у Будапештському меморандумі.

"Що ще має зробити президент країни, що воює, щоб залучити на свій бік, навіть не на свій, а на бік закінчення війни, щоб Україна була почута в Китаї? Що я повинен зробити? Запросити їх лідера — зроблено. Запит мій зустрітися з керівником Китаю — зроблено. Дзвінки з лідером Китаю — проведені", — зазначив Володимир Зеленський.

Але Китай, на його думку, намагається балансувати між Росією та Україною, а в розумінні китайської влади — між Росією та Заходом. Український лідер наголосив, що не буває "якихось там" країн, всі держави важливі. І говорити про війну в Україні як конфлікт між Заходом та Росією — це неповага.

"Ми не якась там країна. Я взагалі вважаю, що не існує "якихось там країн". Кожна країна важлива. Це великий механізм і кожен гвинтик там важливий. Тому коли позиція тієї чи іншої країни — це між Росією та Америкою, це зневажливе ставлення до України та українців. Це не війна між Росією та Америкою. Це війна між Росією та Україною. Я з великою повагою ставлюся до Китаю, людей Китаю, всього того, чого вони досягли як економічно, так і технологічно", — зауважив президент.

Китай неодноразово заявляв, що слід поважати територіальну цілісність кожної держави. Тому було б логічно в ситуації, що склалася, виступати на боці України, а не налагоджувати відносини з Путіним.

"Ви розумієте, що якщо Китай не приїде на саміт, а після цього росіяни кажуть, ми готові до якогось саміту, і Китай каже: "Ми підтримуємо зусилля Росії". Ну як це? Хіба це чесно? Хіба це балансувати між? Я не говорю вже про те, що таким країнам, як Китай, треба захищати Україну. Бо на нас напали. Бо коли Китай говорить про те, що потрібно поважати територіальну цілісність, — це найважливіше. Тож хіба РФ під керівництвом Путіна не порушила нашу територіальну цілісність, саме наш суверенітет?", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що у рамках Будапештського меморандуму Китай обіцяв Україні безпеку. Але його нинішня позиція далека від цих обіцянок. Тому зараз Україна не так розраховує на захист з боку Китаю, як просто на присутність на саміті миру.

"Навіщо говорити про баланс між нашими країнами? Китай має захищати Україну. Україна, у довгій боротьбі за свою свободу та незалежність, вже розраховує не на захист з боку Китаю, а на те, щоб Китай на саміті миру був просто присутній… Китай — це справді потужна держава, великий гравець. І я впевнений, що Китай здатний такі речі (війни) зупиняти або буде одним з тих, хто зупинить. Але в жодному разі не приймати позицію росіян. Це просто нечесно, несправедливо", — резюмував Володимир Зеленський.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Великій Британії заявили про постачання Китаєм зброї для Росії. Цьому є прямі докази. У той же час у США заявили, що поки не спостерігають жодних поставок.