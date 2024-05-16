"Шойгу, де топінамбур?": у мережі хвиля жартів через угоду Путіна та Сі Цзіньпіна
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Країна-агресор постачатиме Китаю топінамбур та субпродукти з яловичини, зокрема яловичі хрящі та шлунки
Зустріч та переговори Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном пройшла плідно, оскільки диктатор умовив колегу закуповувати з Росії топінамбур та субпродукти з яловичини. При цьому зустріч не принесла жодних двосторонніх угод, які були б корисні Кремлю.
Інформація про це 16 травня розлетілася у російських ЗМІ. Користувачі мережі вже встигли відреагувати на "важливу" подію мемами та жартами.
Загалом у ході зустрічі Путін та Сі підписали 12 документів, серед яких була угода про постачання. Згідно з результатами підписаних угод, країна-агресор постачатиме Китаю топінамбур та субпродукти з яловичини, зокрема яловичі хрящі та шлунки.
Це стало причиною глузувань у соціальних мережах. Дехто дивується, навіщо Китаю знадобилося підписувати таку угоду.
При цьому в Росії сьогодні багато гуглили, що є топінамбуром. Цей пошуковий запит чи не найпопулярніший у цей день.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін згадав слова пісні 1940-х років, щоб описати відносини РФ та Китаю.