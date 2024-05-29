Сі Цзіньпін був готовий постачати зброю Путіну, але передумав: з’ясувалося, чий дзвінок його зупинив

Дзвінок Байдена лідеру КНР мав визначальне значення у перші тижні війни в Україні

Китай на початку повномасштабної війни був готовий надати Росії військову допомогу та передати зброю. Але президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден змусив його передумати.

Про це в колонці The Washington Post написав політичний оглядач Девід Ігнейшс. Він послався на власні джерела.

Менш ніж за три тижні після вторгнення РФ в Україну Китай почав публічно закликати до миру, проте у Кремлі попросили Пекін передати їм зброю, написав Девід Ігнейшс.

"Вони [китайці] вже були готові до постачання, коли Байден зателефонував Сі із попередженням: США відреагують, якщо дізнаються, що Китай передає Росії зброю ", — написав Ігнейшс.

Лідер КНР обурив дзвінок американського президента. Він навіть поцікавився, чи США загрожують таким чином Китаю. Однак після розмови Піднебесна вирішила утриматися від прямих постачань Росії.

Водночас американські офіційні особи стверджують, що Сі доручив колишньому віцепрем’єру Лю Хе і одному з найдовіреніших перемовників китайського лідера із Заходом стежити за прихованою допомогою, яку Пекін надає Москві.

NYT нещодавно писав, що Китай підставив Росії плече у фінансуванні війни.

КНР пообіцяв не відправляти зброю до Росії. Однак китайці підтримують російську економіку, купуючи нафту та розширюючи інші види торгівлі. РФ використовує доходи від цієї торгівлі для зброї

Раніше "Телеграф" писав, що США можуть зважитися на важливий крок, щоб припинити китайську допомогу РФ. У Байдена зробили заяву.