Обговорять війну в Україні? Путін їде у Китай після вояжа Сі Цзіньпіна Європою

Зустріч має відбутись днями

Невдовзі після європейського турне, під час якого також обговорювалась російсько-українська війна, китайський лідер Сі Цзіньпін запросив диктатора РФ Володимира Путіна до Китаю. Візит російського президента на довго відкладати не стали і запланували одразу після нещодавнього третього раунду човникової дипломатії з політичного врегулювання "кризи в Україні" спецпредставника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея.

Так Путін зустрінеться з лідером КНР 16-17 травня. Про це пишуть росЗМІ.

За даними російських журналістів, зустріч буде направлена на посилення партнерства та співпраці, а також планується обговорення актуальних проблем.

Заплановано, що лідери держав:

детально обговорять весь комплекс питань всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії;

ґрунтовно обміняються думками щодо найбільш актуальних міжнародних та регіональних проблем;

за підсумками переговорів планується підписання Спільної заяви глав держав та низки двосторонніх документів;

візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин та відкриття Років культури Росії та Китаю;

програмою передбачено зустріч Путіна з прем'єром Держради КНР Лі Цяном;

Путін також відвідає Харбін, де візьме участь у церемонії відкриття восьмого Російсько-Китайського ЕКСПО та четвертого Російсько-Китайського форуму з міжрегіонального співробітництва.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами ветерана Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Василя Богдана, російсько-українська війна дає Китаю низку преференцій. І чим слабше буде РФ, тим швидше Китаю вдасться реалізувати свої історичні територіальні претензії. Це стосується земель, які колись забрала у нього монархічна Російська імперія.