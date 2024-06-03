Путину указали его место: стали известны три темы, которые он обсуждал с Си Цзиньпином, там была и Украина

По одному из вопросов, судя про всему, удалось договорится

В ходе майской встречи лидера КНР Си Цзиньпина с диктатором Владимиром Путиным российский лидер обратился к своему китайскому коллеге по трем вопросам. Речь идет о соглашении по газопроводу "Сила Сибири-2", отказе от участия в конференции по Украине в Женеве (саммит мира) и расширении активности китайских банков в России.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники. По их информации, соглашение по одному из вопросов было достигнуто, по еще одному лишь частично, а по третьему и вовсе зашло в тупик.

Удачной для Путина оказалась сделка об отказе Пекина от украинского саммита в Швейцарии. По итогу КНР участия в нем принимать не будет.

А вот вопрос о китайских банках для Путина оказался уже не таким позитивным. Дело в том, что российскому диктатору хотелось бы, чтобы китайские банки в РФ нарастили свою активность и финансировали торговлю компонентами для российской оборонной промышленности. Однако такие банки сразу попали бы под санкции США и поэтому сотрудничество в этой сфере остается в гораздо меньших масштабах, чем просит Россия.

При этом сделка по газопроводу зашла в тупик. Все это якобы из-за того, что Москва считает необоснованными требованиями Пекина в отношении цен и уровней поставок. Источники утверждают, что китайцы попросили назначить цену, близкую к сильно субсидируемым российским внутренним ценам, и обязались покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности трубопровода.

"Жесткая позиция Пекина в отношении трубопровода "Сила Сибири-2" подчеркивает, как вторжение России в Украину сделало президента Владимира Путина все более зависимым от китайского лидера Си Цзиньпина в плане экономической поддержки", — говорится в материале.

Для справки: "Сила Сибири — 2"— проектируемый магистральный газопровод между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Там он может соединиться с китайским газопроводом "Запад — Восток", по которому газ дойдёт до Шанхая. Предварительная стоимость проекта составляет по различным оценкам 10—13,6 млрд долларов США. Строить его хотели еще в 2011 году, но проект отложили. Однако с началом полномасштабного вторжения в Украину и последующими за ним санкциями у Путина зашевелились с этой "трубой", мощностью до 50 млрд м³ в год.

При этом Пекин теперь пользуется положением и диктует свои условия. Одобрение строительства трубопровода изменило бы ужасную судьбу "Газпрома", который в прошлом году понес убыток в размере 6,9 миллиарда долларов (рекорд за последнюю четверть века) на фоне резкого падения продаж газа в Европу.

И хотя Россия настаивает на том, что она уверена в достижении соглашения по "Силе Сибири-2" "в ближайшем будущем", собеседники Financial Times заявили, что тупиковая ситуация стала причиной того, что Алексей Миллер, исполнительный директор "Газпрома", не присоединился к Путину во время государственного визита российского лидера в Пекин.

Напомним, что хотя Путин и Си не договорились о газопроводе, они подписали соглашение о поставках топинамбура в РФ. Это, к слову, вызвало волну шуток в сети.