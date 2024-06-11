У горах Північної Осетії розбився російський військовий літак: екіпаж загинув, перші деталі

На місце виїхали співробітники поліції та рятувальники

У горах Північної Осетії розбився військовий літак. Екіпаж внаслідок події загинув.

Про це пише Telegram-канал Baza. Зазначається, що про те, що сталося, розповіли місцеві жителі. Вони бачили, як у горах упав невідомий літальний апарат. За їхніми даними, близько півночі він вдарився об скелю в районі села Гірський Дзуарікау.

"За попередніми даними, мова може йти про винищувача Су-30, проте офіційної інформації поки що немає. Зараз на місце виїхали співробітники поліції та рятувальники", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Росії повідомили, що аварію зазнав літак Су-34 ВКС РФ. Весь екіпаж загинув.

Пропагандистська російська агенція ТАРС пише, що попередня причина авіакатастрофи — технічна несправність. Літак Повітряно-космічних сил розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Літак упав у безлюдній місцевості, бо на землі руйнувань немає. На борту було два пілоти. Вони загинули.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 червня літак, на борту якого перебували віцепрезидент Малаві Саулос Чиліма, а також ще дев’ятеро людей, раптово зник з радарів.