Женщины просят российского диктатора посодействовать в освобождении их мужей

Жены российских военных, которые убили американского добровольца Рассела Бентли с позывным "Техас", требуют отпустить их мужей. Они записали обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой, не наказывать убийц.

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский. Женщины заявили, что их мужей отправили за решетку по "непонятным причинам".

По словам одной из жительниц оккупированных территорий, она радовалась, когда туда пришла Россия и надеялись, что будут жить "с каким-то порядком и законами". Но сейчас каждый, кто имеет хоть какую-то власть, творит "полный беспредел" и "беззаконие".

"Был прилет и в это время у нас каким-то образом на месте прилета очутился американец. Он разговаривал на английском языке и размахивал оружием, наши ребята его задержали. Теперь, по непонятным причинам, 28 мая их посадили", — сказала жена одного из российских захватчиков.

Женщина умолчала о том, что российские солдаты не просто задержали, а убили Рассела Бентли с позывным "Техас". Она заявила, что убийцы не должны нести справедливое наказание только потому, что "Техас" был в прошлом гражданином США. К тому же, семья жила исключительно за счет оккупанта, а теперь денег на существование нет, так как женщина не работала и работать не намерена.

"Почему из-за страны, которая враждует с Россией, мы должны терять наших мужей. У нас двое несовершеннолетних детей, папа у нас один, который нас содержит, я по состоянию здоровья работать не могу. Помогите нам вернуть мужа и отца домой", — сказала жена одного из оккупантов в обращении к Путину.

Напомним, что Рассел Бентли — это бывший американец, который в 2014 году приехал в оккупированный Донецк, вступил в ряды боевиков и получил гражданство России. Он был военкором-пропагандистом, поддерживал агрессию Путина и намеревался вернуться в Америку, чтобы "денацифицировать США".

12 апреля стало известно о том, том, что "Техас" пропал в Донецке. А спустя несколько дней появилась информация о том, что кремлевского прихвостня похитили российские танкисты 5-й бригады. В течение 10 суток они удерживали его, а потом убили. Бентли якобы подозревался в шпионаже в пользу НАТО, поэтому его и похитили россияне.

По некоторым данным, "Техас" пропал именно 8 апреля, когда случился прилет в Петровском районе Донецка. Пострадало место дислокации бурятских танкистов и военкор срочно поехал туда, чтобы одним из первых узнать подробности. Именно буряты и могли похитить "Техаса" — перепутали его с наводчиком из-за американского акцента.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что вдова "Техаса" обратилась к российским военным. Женщина по имени Людмила потребовала, чтобы ей отдали останки мужа.