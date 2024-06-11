Колишній мер Куп’янська та зрадник України помер після замаху в Росії: подробиці

У Росії зрадника посилено охороняли, але це не допомогло

У Росії помер колаборант і так званий ексмер Куп’янська Геннадій Мацегора після замаху, який на нього вчинили на початку червня. Він помер не приходячи до тями, в московській лікарні.

Про це повідомила його мати Людмила Мацегора на своїй сторінці у Фейсбук 11 червня, передають Телеграм-канали. За її словами, 46-річний зрадник України пішов із життя "10 травня" (ймовірно 10 червня — ред.).

"Улюблений син, чоловік і батько. Гена все життя жив для людей, рідко думав про себе. Не знаю, як жити з цим, серце кров’ю обливається. Нехай Апостол Петро візьме під своє крило і збереже твою душу в спокої. А ми твоя сім’я, житимемо і пам’ятатимемо про тебе і про твої праведні справи", — написала мама соратника російських загарбників.

Нагадаємо, що 7 червня ГУР МО України повідомило, що в російському місті Старий Оскол робили замах на Геннадія Мацегору. Соратник російських окупантів вижив, але був у критичному стані доставлений до лікарні. Його намагалися виходити московські лікарі, але, зважаючи на все, їхні зусилля були марними. Подробиць про замах у ГУР не повідомили, а родичі колаборанта не повідомляють нічого про його смерть.

Відомо, що Мацегора був депутатом від забороненої партії ОПЗЖ і обіймав посаду мера Куп’янська. Після окупації міста добровільно пішов на співпрацю із росіянами. У червні 2022 року він підписав протокол щодо створення так званої окупаційної Харківської адміністрації.

"Сьогодні о 7:30 на телефон чергової частини надійшов дзвінок від командира батальйону російських військ про пропозицію переговорів. Інакше місто штурмуватимуть з усіма наслідками. Я вирішив брати участь у переговорах, щоб уникнути людських жертв і руйнувань у місті", — так він у відеозверненні повідомив мешканцям Куп’янська про своє рішення.

Мацегора у Старому Осколі

Зрадник України народився у Куп’янську 1978 року і виріс там. У вересні 2017 року став заступником мера Куп’янська з питань діяльності виконавчих органів Куп’янської міської ради. А вже 2020 року вступив на посаду мера. Після того, як ЗСУ звільнили місто в Харківській області, зрадник втік до Білгородської області. Місцева влада приставила до нього посилену охорону, але вона не врятувала його життя.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Москві зрадника України Дениса Безпроскурного зарізали. Він був у розшуку з 2014 року.