Від критики до підтримки: чому російські еліти примирилися з війною та якими є плани Путіна

Війна відповідає політичним інтересам диктатора

Російські еліти, які раніше болюче сприймали повномасштабне вторгнення РФ в Україну, примирилися з війною та почали готуватися до зіткнення з НАТО. На початку вторгнення російські олігархи були шоковані й критикували Кремль, але до кінця 2023 року почали підтримувати дії Путіна.

Про це пише російський журналіст Михайло Зиґар у статті для Foreign Affairs. Він зауважує, що коли Захід почав запроваджувати санкції та заборону на поїздки, олігархи переконалися, що їхні попередні життя закінчилися. Втрати на полі бою швидко збільшувалися, і багато хто вважав вторгнення катастрофічною помилкою.

"Росія, яку ми дуже любимо, потрапила в руки ідіотів", — казав Роман Троценко, колишній керівник найбільшої суднобудівної компанії країни, пише Зиґар.

Деякі олігархи, які перебували за кордоном під час вторгнення, відмовилися повертатися до Росії, включно з Михайлом Фрідманом, власником найбільшого приватного банку РФ. Проте наприкінці 2023 року все почало змінюватися.

"Більше музикантів почали їздити з концертами на окуповані території. У жовтні Фрідман повернувся до Москви з Лондона, вирішивши, що життя на Заході під санкціями нестерпне, а ситуація в Росії порівняно комфортна. Олігархи перестали нарікати на війну", — пише Зиґар.

За словами журналіста, російські еліти звиклися з вторгненням, вважаючи його стерпним фактом. Замість обговорення підтримки Путіна, тепер вони зосереджені на можливих варіантах закінчення війни.

"Деякі вважають, що велика перемога на полі бою дозволить Путіну заявити про часткову перемогу і, отже, призупинити війну. Інші вважають, що Путін не зупиниться, поки не дійде аж до Києва. Дехто впевнений, що для Путіна справді важлива конфронтація із Заходом, а не перемога в Україні, і що таким чином він нападе на іншу державу в Європі, незалежно від того, що станеться з поточним конфліктом", — пише Зиґар.

Проте деякі представники еліт впевнені, що війна відповідає політичним інтересам Путіна, тому він буде воювати, поки живий. Водночас чимало російських олігархів змінили свою думку, щодо війни. Тепер вони вважають, що краще бути вигнанцем-переможцем, ніж вигнанцем, який програв.

"Ми повинні виграти цю війну. Інакше вони не дадуть нам жити. І, звичайно, Росія розвалиться", — мовив один з представників еліти.

Вони обговорюють, чи стане перемогою захоплення Харкова, чи Києва. Багато хто в Москві вважає, що повторний наступ з Білорусі на українську столицю буде успішнішим, ніж у 2022 році, оскільки російська армія тепер більша, краще підготовлена ​​та оснащена, а українці надто втомилися і не зможуть організувати ефективну оборону.

"За словами одного бізнесмена, тісно пов’язаного з Кремлем, Путін не буде задоволений завоюванням північного сходу України. Єдиний результат, на який він погодиться, — взяття Києва. З українською столицею, яку він вважає колискою російської цивілізації, Путін живить особливий, майже містичний зв’язок", — пише журналіст.

Проте успіхів на полі бою в Україні може виявитися недостатньо. Щоб перемогти своїх справжніх ворогів у Вашингтоні та Брюсселі, Путін може вважати, що йому потрібно напасти на когось із членів НАТО.

"На думку російської еліти, найімовірнішою метою буде Естонія чи Латвія. Для цього спочатку розгойдуватиметься ситуація через російську меншість у країні, яка попросить про "допомогу" Кремля через "придушення". Тоді російські війська перетнуть кордон і візьмуть під свій контроль муніципалітети у східній частині обох держав, такі як переважно російськомовне естонське місто Нарва. Взявши місто, Путін перевірить, чи НАТО готове піти на ризик розв'язання третьої світової війни", — пише Зиґар.

Якщо в минулому, російська еліта не стала б ризикувати ядерним конфліктом, то нині вони впевнені — Захід стомився.

"Вони вважають, що президент США Джо Байден і європейські лідери слабкі. У цьому контексті вони вважають, що НАТО не згуртується одностайно, щоб захистити атаковану країну", — пише журналіст.

Це, на думку російських еліт, призведе до паніки та хаосу і породить у НАТО розбрат, що у підсумку знищить Альянс. Така провокація може бути особливо корисною для Росії напередодні президентських виборів у США. У Кремлі можуть навіть повірити, що така криза фатально підірве шанси Байдена і до влади прийде Трамп, який нібито прихильний до Росії.

Проте і це навряд закінчить війну.

"Як сказав мені близький до Кремля бізнесмен, Путін надто полюбив війну, що допомогло йому мобілізувати суспільство, ув’язнити одних дисидентів, убити інших і змусити більшість решти покинути країну. Війна також об’єднала еліти, які тепер почуваються небажаними на Заході та бачать у Путіні єдину надію на хороше життя. Як наслідок, вторгнення означає, що тиск на Путіна менший, ніж будь-коли раніше", — пише Зиґар.

"Думка про нескінченну війну в Україні лякає російську еліту, яка все ще сподівається, що вторгнення завершиться. Вони мріють якнайшвидше повернутися до мирного часу 23 лютого 2022 року. Але поки що мовчать. Вони не бачать шляху назад", — насамкінець зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Путіна знову заговорили про "мирну пропозицію": зробили заяви і по Криму з Дагестаном.